ヨックモックは、3月25日から、ヨックモックの新しい定番商品として「ドゥーブル シガール」を全国のヨックモック店舗で発売する。1969年の発売以来、55年以上愛され続けてきたロングセラー「シガール」と、ミルクチョコレートを詰めた「シガール オゥ ショコラ」がひとつになった新商品。長年人気を誇る2つの味を同時に楽しめる、これまでにない詰め合わせとして日常のギフトシーンを彩る。パッケージは「シガール」の缶カラーであるブルーと「シガール オゥ ショコラ」の落ち着いた赤色が、光とともに柔らかにグラデーションする美しいデザインが特徴になっている。大切な人へのちょっとした贈り物に、家族とのやさしい時間の中で・・ちょっとした気持ちを伝えるシーンで、ヨックモックの新しい定番「ドゥーブル シガール」を提案する。





ロングセラーの「シガール」と、シガールにミルクチョコレートを詰めた「シガール オゥ ショコラ」を、上品でやわらかな印象のオリジナルデザイン缶に詰め合わせた「ドゥーブル シガール」。「シガール」を象徴するブルーと「シガール オゥ ショコラ」の落ち着いた赤色、この2色が自然に溶け合うグラデーションは、夕暮れから夜へ移ろう空の“光”の情景を思わせ、静かで落ち着いた雰囲気を演出している。また、「シガール」と「シガール オゥ ショコラ」を一つの缶で楽しめる詰め合わせは、ありそうでなかった新しいラインアップとなっている。どちらも長年支持されてきた定番クッキーだからこそ、“変わらないおいしさ”を気軽に贈ることができ、日常のちょっとしたギフトシーンにもおすすめになっている。日ごろの感謝の気持ちを、「ドゥーブル シガール」に添えて贈ってみては。

［小売価格］2376円（税込）

［発売日］3月25日（水）

ヨックモック＝https://www.yokumoku.co.jp