

左から：アタック ZERO、アタック ZERO 部屋干し、アタック ZERO ドラム式専用（ワンハンドプッシュタイプ）

花王は3月28日、衣料用濃縮液体洗剤「アタック ZERO」シリーズを改良発売する。「アタック ZERO」はこれまで、通常の洗たくでは落ちにくい、タオルなどのしつこいニオイの一因がバイオフィルム（菌が作り出す多糖汚れ）であることを明らかにし、これを除去できる商品提案を続けてきた。そして今回、洗たく槽内に存在する強固なバイオフィルムに潜む菌が洗たくのすすぎ水を介して、衣類に移行することを突き止めた。

今回改良する「アタック ZERO」シリーズは、新洗浄技術によって、洗たく槽のバイオフィルム内の菌に対して除菌（すべての菌を除菌するわけではない。洗たく環境下で、繰り返し洗浄後の菌数を評価。カビは除去できない）効果を発揮し、衣類だけでなく、洗たく槽のニオイにも高い消臭力を実現する。また、この洗たく槽の除菌・防カビ（カビの増殖を抑制するわけではない）効果によって、いつも通りの洗たくをするだけで、洗たく槽のメンテナンス（除菌・防カビ効果によるもの。すべての菌・カビに効果があるわけではない）フリーが可能になった。

花王の調査によると、生活者が衣料用洗剤に対して最も求める機能は、長年「汚れ落ちが良いこと」や「除菌抗菌効果」だったが、昨年には「生乾き臭を防ぐこと」がこれらを上回って1位となり、お洗たくにおけるニオイ対策の重要性が高まりつつある（2013年〜2025年 花王調べ 18〜69歳 女性 n＝686〜800）。また、洗たく槽クリーナーの使用率は、84.1％と高いものの、月1回以上クリーナーを使用して、洗たく槽掃除を行っている人は、23.4％に留まることが明らかになった（2025年 花王調べ 20〜69歳 男女 n＝930）。専用クリーナーの準備や、洗たく槽洗浄には時間がかかり、十分な手入れが難しい状況であることがうかがえる。





今回改良新発売する「アタック ZERO」シリーズは、新洗浄技術によって、洗たく槽のバイオフィルム内の菌に対して除菌効果を発揮する。衣類だけでなく、洗たく槽のニオイにまで、高い消臭力を実現した。いつも通りの洗たくをするだけで、洗たく槽の手入れまで同時に行うことができる。しかも、糸くずフィルターのヌメリを除去（使用期間1ヵ月以上）するだけでなく、自動投入タンク内の防カビ・抗菌機能も搭載。洗たく槽のメンテフリーを実現し、洗たくにおけるニオイ悩みの解消と、洗たく槽の手入れ負担の軽減で、より快適な洗たく習慣を提案する。

衣料用洗剤市場をけん引する花王は、24年連続売上No.1（インテージSRI＋ 衣料用洗剤市場（重質洗剤） 2002年1月〜2025年12月 シリーズ別累計販売金額）ブランドの「アタック」を通して、今後も洗たくのさまざまな場面での悩みを解決する提案で、ファブリックケア市場のさらなる活性化をめざしていく考え。

［小売価格］設定なし

［発売日］3月28日（土）

花王＝https://www.kao.com/jp