ダイドードリンコは、今年春夏の新商品として、「FRISK（フリスク）」のライセンスを使用した、「超！クールスパークリング フリスクレモン＆ライム」を自動販売機では3月30日から、量販店等では6月22日から発売する。

「超！クールスパークリング フリスクレモン＆ライム」は、これまでの「FRISK SPARKLING」シリーズと比べ、炭酸を強化し、しっかりとした冷涼感を感じながらもごくごく飲みやすく、レモンとライムの甘酸っぱくフルーティーな味わいを楽しめる、“超”爽快な炭酸飲料になっている。

また、クエン酸を430mg（100ml当たり）、ナトリウムを40mg以上（100ml当たり）配合し、熱中症対策（同商品は、全国清涼飲料連合会の定める「熱中症対策」表示ガイドラインの基準を満たす、少なくとも、ナトリウム濃度として飲料100ml当たり40〜80mg（食塩相当量として0.1〜0.2g）を含有する清涼飲料水）にも適した飲料になっている。

夏場のクールダウンや気分転換のリフレッシュはもちろん、これからの季節の塩分補給にも最適な一本になっている。突き抜ける冷涼感をぜひ楽しんでほしい考え。

［小売価格］167円（税別）

［発売日］

自動販売機：3月30日（月）

量販店等：6月22日（月）

ダイドードリンコ＝https://www.dydo.co.jp