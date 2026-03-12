上空の寒気の影響で、急な強い雨や雷雨となるおそれ

北海道のオホーツク海側では金曜日にかけても雪が続き、積雪が増えて、ふぶくおそれがあります。伊豆諸島南部には活発な雨雲がかかり、非常に強い風が吹いて、波が大しけとなるおそれがあり、土曜日の午前中にかけても断続的に雨が降る予想です。

【画像で見る】八丈島など…伊豆諸島南部には活発な雨雲 この先の大雪・雨の予想シミュレーション

さらに、九州や山口県は上空の寒気の影響で、急な強い雨や雷雨となるおそれがありますので、注意をしてください。中国地方や四国、近畿の日本海側、新潟県などでも雨か雪、雷雨の所があるでしょう。関東も雲が多く、夜は千葉県や神奈川県で雨が降る所がありそうです。

予想最高気温 各地で北風が吹き、冬の寒さ戻る

【金曜日の予想最高気温】

札幌 ： 4℃ 釧路： 5℃

青森 ： 7℃ 盛岡： 9℃

仙台 ：11℃ 新潟： 9℃

長野 ： 7℃ 金沢： 8℃

名古屋：13℃ 東京：11℃

大阪 ：11℃ 岡山：11℃

広島 ：11℃ 松江： 8℃

高知 ：14℃ 福岡：12℃

鹿児島：17℃ 那覇：19℃



各地で北風が吹き、冬の寒さが戻りそうです。

14日（土）〜18日（水）にかけては晴れる所多い見込み

【週間予報（西日本）】

土曜日の日中から水曜日にかけては晴れる所が多い見込みです。気温は平年並みの日が多くなるでしょう。

【週間予報（東日本・北日本）】

土曜日から水曜日にかけては太平洋側を中心に晴れる見込みです。名古屋の土曜日の最高気温は18℃と4月上旬並みとなるでしょう。東京の最高気温は、土曜日・日曜日は14℃〜15℃で平年並みとなりそうです。

平年よりも早く…桜の開花予想

【桜の開花予想】

今年は平年よりも早く、高知は3月15日、名古屋は3月16日、東京は3月18日に開花する予想です。今週日曜日以降は、続々と開花の情報が届く見込みです。