敏腕男性編集者と女子高生が恋のライバルに!? 冴えないおっさん小説家をめぐる奇妙な三角関係の結末は？【書評】

敏腕男性編集者と女子高生が恋のライバルに!? 冴えないおっさん小説家をめぐる奇妙な三角関係の結末は？【書評】