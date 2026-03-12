【浅草】女のコの“ひとり飲み”でも安心♡ じっくりお酒を堪能できる「ディープな居酒屋」特集

お酒を飲みながら下町の情緒を満喫したいなら、東京メトロ・銀座線付近のお店がおすすめ！今回は、手作りの日本食や日本酒を楽しめる、浅草の「ひとり飲みにおすすめのお店」をご紹介します♡ 落ち着いた雰囲気で、女のコにもおすすめのお店を厳選しました！

東京メトロ銀座線は“下町の情緒”を満喫できる 銀座線沿線には昭和の空気を残した味があるお店がたくさん。そんなムードをエンタメ気分で楽しめるディープスポットをご紹介！ひとり飲みしやすいお店も見つけたので、行ってみてね♡

浅草

Check! 立呑み 洒落者 創作和食と日本酒が楽しめる立ち飲み名店 20種類以上の店主こだわりの日本酒がそろう立ち飲み屋。新鮮なお刺し身や旬の食材を使ったお酒のあてが魅力で、1品500円前後とリーズナブル。 間接照明が灯る落ち着いた空間で、お酒をじっくり味わいたい通なコにおすすめ。 おでんにお刺し身をのせた新感覚のブリ大根は660円 板前歴15年の店長の料理はどれも絶品！ INFORMATION 住：東京都台東区雷門1-8-9 前嶋ビル 1F

☎︎：03-5246-4325

営：平日・土・祝・祝前日 16:00〜24:00、日 14:00〜22:00

休：月曜、月2回不定休

Instagram：@tachinomi_sharemon

Check! 気まぐれえりこ 女の子のひとり飲みにもおすすめ 飲んべえの定番、ホッピー通りからさらに奥にある小さな居酒屋。料理はすべてママのえりこさんの手づくり。 実家のようなほっとするメニューや空間に癒される♡ 泥酔した人は入店禁止なので、安心して飲めます。 ママ自慢のからあげは衣がサクサクでジューシー♡ 注文したら現金を缶に入れてお支払い INFORMATION 住：東京都台東区浅草2-7-21 初音小路

営：平日・土 17:00〜24:00、日 15:00〜24:00

休：火曜、水曜

Instagram：@kimagureeriko 撮影／池田花梨、塩谷未来 文／柿沼奈々子、草野咲来、大熊芹奈