ウルトラマンシリーズ60周年！ 「一番くじ ウルトラマン 60th Anniversary」が7月下旬に発売
【一番くじ ウルトラマン 60th Anniversary】 7月下旬 発売予定 価格：1回900円
BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ ウルトラマン 60th Anniversary」を7月下旬に発売する。価格は1回900円。
本商品はウルトラマンシリーズ60周年を記念したキャラクターくじ。コンセプトビジュアルが公開され、特撮テレビドラマ「ウルトラマン」をメインとしており、ウルトラマンをはじめ、ゼットンやケムール人や科学特捜隊のジェットビートル、変身アイテムのベーターカプセルなどが描かれている。
(C)円谷プロ