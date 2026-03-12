【一番くじ ウルトラマン 60th Anniversary】 7月下旬 発売予定 価格：1回900円

BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ ウルトラマン 60th Anniversary」を7月下旬に発売する。価格は1回900円。

本商品はウルトラマンシリーズ60周年を記念したキャラクターくじ。コンセプトビジュアルが公開され、特撮テレビドラマ「ウルトラマン」をメインとしており、ウルトラマンをはじめ、ゼットンやケムール人や科学特捜隊のジェットビートル、変身アイテムのベーターカプセルなどが描かれている。

(C)円谷プロ