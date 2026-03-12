Travis Japan宮近海斗、SPダンサーで出演決定 『D.LEAGUE 25-26』ROUND.7のBLOCK HYPEに
Travis Japanの宮近海斗が、日本発のプロダンスリーグ「第一生命 D.LEAGUE」の『D.LEAGUE 25-26 SEASON』ROUND.7に出演することが決定した。15日に開催されるBLOCK HYPEにおいて、チーム「dip BATTLES」のスペシャルダンサーとして登場する予定。
【写真】飲み会で楽しそうなTravis Japan
会場は東京・江東区のTOYOTA ARENA TOKYO。宮近は、同リーグで活躍するダンスチームdip BATTLESのパフォーマンスに参加し、スペシャルダンサーとしてステージを盛り上げる。
D.LEAGUEは、日本のダンス文化の発展とプロダンサーの輩出を目的として2021年にスタートしたプロダンスリーグ。現在は6シーズン目となる「D.LEAGUE 25-26 SEASON」が開催されている。
今シーズンはリーグ活性化を目的に2ブロック制の2日間開催へと進化。LDH SCREAMとM&A SOUKEN QUANTSが新たに加わり、全16チームが「BLOCK HYPE」と「BLOCK VIBE」の2ブロックに分かれてレギュラーシーズンを戦い、各ブロック上位3チームがチャンピオンシップに進出する。
また、審査方法も刷新され、獲得項目数ではなく獲得割合で勝敗を決定。チーム代表がソロで踊る「エースパフォーマンス」や、全ダンサーが動きをそろえる「シンクロパフォーマンス」などの要素も継続され、各チームの技術と芸術性を競う世界最高峰レベルのダンスバトルが展開される。
