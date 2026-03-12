将棋の竜王戦の棋譜を動画で無断配信され、営業上の利益を侵害されたとして、主催者の日本将棋連盟と読売新聞東京本社が、男性ユーチューバーに１９６９万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁（鹿子木康裁判長）は１２日、１審・東京地裁に続き、男性の配信を不法行為と認定した。

賠償額は、東京本社に約８４０万円を支払うよう命じた１審判決を変更し、３２５万円とした。

判決によると、男性は２０２２〜２４年に行われた竜王戦七番勝負の対局当日、東京本社の許諾を得ずに、指し手の進行を示す盤面図や文字の情報である棋譜を利用した動画計１７９本を動画投稿サイト「ユーチューブ」で配信した。

男性側は訴訟で、棋譜について「客観的な事実だ」として自由に利用できると主張したが、判決は「後世に引き継がれ、将棋の歴史を形作るため、知的財産としての性質を有し、財産的保護に値する」と価値を明確に認めた。

その上で、▽主催者は多額の費用と多大な労力を投下している▽男性の配信で棋譜の利用許諾料収入などを得る収益モデルが成り立たなくなるおそれがある――などの点を挙げ、「男性は無断で主催者が投下した費用と労力にフリーライドしており、配信の態様は悪質だ」と述べ、不法行為に当たると判断した。

賠償額については、１審は動画１本当たり５万円としたが、男性が配信した指し手の数に基づき、１対局当たり１５万〜２５万円と算定した。将棋連盟の個別の損害は認めなかった。

日本将棋連盟の話「新聞社と長年築いてきた棋戦の運営方法が、将棋文化の持続的発展に不可欠であることが改めて司法の場で確認されたと受け止めている」

読売新聞グループ本社広報部の話「新聞社と日本将棋連盟が長年作り上げてきた収益モデルの正当性を認めており、将棋文化の発展に資する意義ある判決だ」