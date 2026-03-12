シンガー・ソングライターの石崎ひゅーい（42）が11日放送のフジテレビ系「週刊ナイナイミュージック」（水曜後11・00）にゲスト出演。ライブ会場でファンから無視された出来事を激白した。

「矢部浩之が最後にお話ししたい人」として石崎が登場。身近なスタッフから、石崎が「もっと愛されたい」を思っていることが暴露された。

青森のライブ会場の裏口でファンと出くわした際に石崎から話しかけたものの、無視されたことをマネジャーがタレコミ。これについて、石崎は「ファンの方がライブTシャツを着ていたので、（自身に）気づいてなかったから、“いいね、そのTシャツ”」と話しかけたことを認めた。

しかし、「こっちを振り向いて2秒見たあとに、顔を…」とそっぽ向かれたといい、「マジ、きついですよ、ライブ前に無視されるの」と苦笑した。

また、女性スタッフから選ばなかった衣装について「今こういうニットは絶対にモテる」と言われて、プライベート用に買い取ったこともバラされ、スタジオからは「えーーー」と悲鳴に似た声が上がった。「男なら誰でもあるじゃないですか。ただそれだけですよ」と語気を強めた。

「もっと評価されていい。売れてる曲とか書いてるから」と少しキレ気味に本音を漏らし、「曲の売れ方と俺の人気の差がおかしい」と訴えた。最後には「もっと僕のことを愛してください。よろしくお願いします」と一礼して、笑わせた。