【ヒューストン（米テキサス州＝帯津智昭】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１１日、１次ラウンド最終戦が米国とプエルトリコで行われ、Ｄ組ではドミニカ共和国がベネズエラとの全勝対決を制して首位通過。

Ｃ組１位の日本は１４日（日本時間１５日）の準々決勝で、Ｄ組２位のベネズエラと対戦する。

ドミニカ共和国７―５ベネズエラ

ドミニカ共和国が打ち勝った。ソトの先制２ランなど４本塁打で７点を挙げ、振り切った。ベネズエラは九回の追い上げ及ばず。

「最高のチームに勝たなければならない」

Ｄ組２位となり、日本の準々決勝の相手に決まったベネズエラ。投手陣が不安定だった序盤は打線が反撃し、五回以降は救援陣が追加点を許さず、九回も２点差まで追い上げた。ロペス監督は「選手たちは決して諦めなかった」と粘りの姿勢を評価した。

指揮官は日本戦の先発に、昨季までフィリーズで２年連続で１２勝を挙げている左腕のＲ・スアレス（レッドソックス）の起用を明言。「チャンピオンになるには、最高のチームに勝たなければならない。負けるなんて考えない。我々は勝つつもりだ」と強調した。