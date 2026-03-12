女優の芳根京子（29）Kis−My−Ft2宮田俊哉（37）らが12日、都内で映画「私がビーバーになる時」（13日公開）公開直前イベントに登壇した。

動物好きな大学生のメイベルが、極秘テクノロジーの力でビーバーになって動物の世界に入り込み、思い出の森を守る物語。芳根はオーディションをへて主人公メイベル役をつかみ取り、ディズニー作品初参加となる宮田はのんびり屋な性格のビーバー、ローフの日本語版声優を務める。完成品を既に鑑賞しており「動物たちがかわいくて見ているだけでいやされる作品。笑える泣けるし、約100分間の映画で自分がいろんな感情になることができたた素晴らしい作品」と語った。米サンフランシスコのピクサースタジオを訪問。「声を担当した役者さんがサインを入れる壁があって、そこ自分の名前を刻みました」とそうそうたる顔ぶれに仲間入り明かした。俳優の小手伸也（52）も「やっちゃたんだ？」と驚き。Kis−My−Ft2のメンバーで、仲の良い玉森裕太（35）もピクサー作品「マイ・エレメント」で日本版声優を担当。宮田は「玉森のサインがあって、ぴったりそばに書いちゃいました。すぐに玉森に見せました。『こんな近くに書いたの』って笑ってました」と異国の地でもメンバー愛を刻んだ。

イベントでは、PUFFYが、日本版エンドソング「愛のしるし」を生歌唱。俳優の渡部篤郎（57）お笑いトリオ・3時のヒロインのかなで（33）女優の大地真央（70）も登壇。