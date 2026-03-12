＜私はクレーム処理係…？＞「地域のため」奮闘を続けた2年間！役員を終えた私の本音【第7話まんが】
私（ノグチスミレ）は夫・カズヤ、小3の息子・ケントとともに大規模な団地に引っ越してきました。そこで私はなんと子ども会の「会長」になってしまったのです。定例の仕事だけでなく、クレーム処理などの予想外の対応にも追われ、何をしていても落ち着かない日々……。年度の終わりが近づくと、ようやく任期満了が見えてきてホッとしました。しかし恩人であるフジイさんから誘われて、なんと次の年度は自治会の「会長」に！ 私の奮闘は続きます。
GWは福祉施設での地域交流イベント、その後も地域の写生会や避難訓練、そして今日は団地内の広場でバザー……。そのたびに私たち自治会の役員は駆り出されました。夫も大変さを理解したらしく、なるべく積極的に関わってくれます。
ヌマベさんはただ私たちに文句をつけたいだけだったようです。夫が「僕は会社で経理をしていますから、この処理で間違いないです」と言うと、ヌマベさんはあっさり引き下がったのだとか。子ども会のときは大変だったのに……。
自治会の会長として迎えた今期は、子ども会のときとはまた違う大変さがありました。
驚いたのは駆り出される地域イベントの多さ！
その意義は充分理解しているつもりですが、夫もすべてが無償の奉仕であることに戸惑いを隠せない様子でした。
この2年間は、定例の役員仕事に加えて予想外のトラブル処理やクレーム対応。
何をしていても子ども会や自治会のことが頭から離れませんでした。
そんな私の役員人生もこれで一区切りつくことになりそうです。
とても大変でしたが、少しでも地域に貢献できたと思いたいです。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子
