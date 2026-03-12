3月11日、Elgatoは新宿コクーンタワーにて新製品発表会「Wave Next」を開催した。数年の準備期間を経て発表された今回のラインナップは、ハードウェアとソフトウェアを高度に融合させることで、これまでのオーディオ処理のあり方を刷新する次世代のスタンダードを目指している。

数多くの製品・システムが登場したなかで、注目したいのはミキシングソフトウェア『Wave Link』の最新バージョン3.0と、各製品に搭載されたプロセッサー「Wave FX」だ。発表会を通して示されたElgatoのビジョンと合わせてレポートしていく。

■「オーディオ管理の真ん中にElgatoを置く」ビジョン

発表会の冒頭、Elgatoの日本マーケティングマネージャーを務める田宮氏は、同ブランドのオーディオシリーズ「Wave」が2020年にスタートして以来、一貫して掲げてきたビジョンについて言及した。

田宮氏は、「我々のプロダクトは発売から数年経っても時代遅れになることはない」と語る。その根拠となっているのが、ミキシングソフトウェア『Wave Link』の存在だ。Wave Linkは、複数のオーディオソースを仮想的なチャンネルにまとめ、配信者用とモニター用の2つの異なるミックスをリアルタイムで生成できるツールだ。

今回の発表会で強調されたのは、この『Wave Link』がさらなる進化を遂げたこと。そして、Elgatoがオーディオブランド・LEWITTと共同開発した独自プロセッサー「Wave FX」によって、VSTエフェクトのルーティングや遅延の問題といった、複雑になりがちだった「ソフト・ハード構成の悩み」を解決したという点だ。

これまでのオーディオ処理は、異なるハードウェアを経由させたりソフトウェアを起動させたりする都合でPC側のCPUにかかる負担が大きく、高負荷なエフェクトを重ねることが遅延やノイズの原因となっていた。しかし、新製品群に共通して搭載された専用プロセッサー「Wave FX」は、マイクやオーディオインターフェースの内部でそれらの処理を完結させる。

田宮氏は「PCのスペックに依存することなく、デバイス側のチップにすべてを任せることができる」と説明する。これにより、ユーザーはPCのリソースをゲームや配信ソフトに“全振り”しながら、プロクオリティの音響処理を享受できるようになった。中でも「VST Insert」は、マイク入力に対して仮想オーディオ出力を経由することなくVSTプラグインの処理を噛ませることができるという機能で、従来の仮想オーディオ出力を手動で設定する煩わしさからユーザーを解放する画期的な進化といえるだろう。

同じく「Wave FX」で追加された「Clip Guard 2.0」「DSPエフェクト」といった新機能も魅力的だ。特に「Clip Guard 2.0」は過去にも搭載されていたクリップガード機能をさらに進化させたもので、一言でいえば「音割れを防いでくれる」というもの。入力レベルが低い音を増幅するのは簡単でも、一度割れてしまった音を復元するのは難しいため、「聴き心地の良い音」を目指すのであればぜひ活用したい機能だ。

また田宮氏は、2020年にElgato製品を購入したユーザーが当時よりも多くの機能を使えるようになっている現状を引き合いに出し、ソフトウェアがいかにハードウェアの価値を持続させているかについても語った。バージョン3.0以降の『Wave Link』はElgatoのハードウェアを所有していなくとも使えるため、他社製の機材を使用している人でも利用できるのはうれしいポイントだ。

■刷新されたラインナップと「Wave FX」が実現する優れた利便性

「Wave FX」プロセッサーを搭載したハードウェアの展開についても、非常に戦略的なラインアップが示された。まず、USBコンデンサーマイクの定番『Wave:3』が『Wave:3 MK.2』へと進化。筐体デザインの洗練に加え、入力レベルを直感的に把握できるLEDリングや、アップグレードされたヘッドホン出力回路など、ハードウェアとしての純粋な基礎体力が向上している。

さらに、XLRマイク用インターフェースの『Wave XLR MK.2』では、前述したLEDリングの搭載など視覚的なわかりやすさを向上させながら、75dBという驚異的な超低ノイズゲインを実現した。これにより、感度が低く増幅が難しいダイナミックマイクであっても、クリアな音質を保ったまま配信に乗せることが可能となっている。

また、既存のユーザー環境を活かすElgatoらしい提案についても語られた。同社の人気コントローラー『Stream Deck +』の背面に装着してオーディオインターフェース機能を追加できる『XLR Dock MK.2』は、デスク上のスペースを最小限に抑えつつ、最高峰のオーディオ管理を実現する。

そして、プロフェッショナル層に向けた最上位モデル『Wave XLR Pro』の登場は、今回の発表における一つの到達点だ。本機は2系統のXLR入力や、Type C接続による入力に対応しており、複数人によるポッドキャスト収録や、2台のPCを使った配信、コンソールゲーム機の音などをこれ一台で統合することができる。

また、これらのオーディオ製品に搭載された新機能「Auto Gain Wizard」にも注目したい。本機能は初心者が悩みがちな「適切な音量設定」を自動で設定してくれる優れもので、設定ウィザードの起動後に10秒ほど声を入力すれば、適切なゲインレベルに合わせてくれる。

進化した『Wave Link』やさまざまな入力系統を管理するためのインターフェースとして、「Stream Deck」ファミリーにも新顔『Stream Deck + XL』が加わった。36ボタンのキーにくわえて1つのタッチディスプレイ、6つのノブを備える本機は、これまでの「Stream Deck」シリーズ同様にショートカットやマルチアクションなどのプラグインを使用しつつ、『Wave Link』のボリュームや音声チャンネルを一括で管理するのにぴったりのデバイスだ。

田宮氏が「オーディオ管理の真ん中にElgatoを置くというコンセプトを体現した」と語る通り、これらすべての製品は、ハードウェアのスペック競争を超えた”使い勝手の革命”を目指している。プロの現場で培われたLewitt社との協力体制を維持しつつ、『Wave Link』の無料化などを通して誰でもElgatoのテクノロジーを扱える形にパッケージングする同社の姿勢は、まさにクリエイターオーディオの民主化を推し進めている。

新製品群は3月13日から順次発売される。Elgatoが提供する既存のエコシステムと統合されることで、ユーザーのデスク環境はこれまで以上にスマートかつ強力なものへとアップデートされることになるだろう。

■「Voicemod」提携に見るエンタメの未来とElgatoの戦略

プレゼンテーションの後半に会場を沸かせたのは、世界的なボイスチェンジャーブランド『Voicemod』との提携発表だった。

これまで『Voicemod』を利用するためには、専用アプリケーションを立ち上げ、マイク音声を送り込み、さらに仮想デバイスを介して『Wave Link』に戻すという、非常に煩雑なルーティングが必要だった。しかし、今回の提携により、Voicemodのボイスチェンジ機能は「VSTエフェクト」としてElgatoのマーケットプレイス上で提供されることになった。

これにより、ユーザーは『Wave Link』上で直接『Voicemod』のエフェクトを適用でき、アプリを別で立ち上げる必要がなくなる。田宮氏は「VSTエフェクトのトグルをオンにするだけで適用できる。設定画面も専用UIが用意されており、インタラクティブに触ることができる」と、そのシームレスさを強調した。

この連携の真価は、低遅延で自然なボイスチェンジが可能になるだけでなく、「Stream Deck」製品との組み合わせによって瞬時にエフェクトのオン／オフが切り替えできる点にある。「配信の凸待ち企画などで、特定のタイミングだけ声を切り替え、誰だかわからないようにしてから、最後にパチッと外すといった使い方もできる」と、田宮氏も具体的な演出案を提示した。

サードパーティとの深い統合は、Elgatoが単なる周辺機器メーカーではなく、クリエイターの創造性を拡張するプラットフォーマーであることを示している。約50分にわたるプレゼンテーションを通じて語られたのは、複雑な設定に悩まされる時間を最小化し、表現そのものに没頭できる環境こそが「次世代」であるという強いメッセージだった。

この日示された「Wave Next」というビジョンは、日本のストリーミングシーンにおけるオーディオの在り方を根本から塗り替える、大きな転換点であるように見受けられた。

（文＝龍田優貴）