【ストーカー親にロックオンされた娘】仲良くしたいのに空気が読めないママ＜第20話＞#4コマ母道場
わが子のためならどんなことでも……そう思う気持ちは誰にでもあるのではないでしょうか。しかしそれは決して相手の気持ちを蔑ろにしていい理由にはならないのです。今回はそんな「わが子のため」にぶつかり合うママたちのお話です。
第20話 なんで邪魔するの？【エツコの気持ち】
【編集部コメント】
わーー！ エツコさん、どんどん暴走していっていますよ！！！ 自分からの申し出に対してやんわりと別の提案をされたときイラっときてしまっている時点で、「自分の子どもが良ければそれでいい」思考になっていることに気が付いてください！ ケンシンくんが恥ずかしいのかもしれないけれど、それはリカちゃんには関係ない話だし、自分の子どもの気持ちは親がなんとか抑えてあげないと……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
