イラン情勢の緊迫化に伴いガソリン価格が上がり、私たちの生活に影響が出るのではないかと心配されています。

【写真を見る】街からも懸念の声が...イラン情勢の緊迫化に伴いガソリン価格が高騰 最新の価格は？ 政府は緊急措置を発表（山形）

街の声と、最新のガソリン価格はどうなっているのでしょうか。

アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃が要因となり、石油輸送の要所とされるホルムズ海峡が封鎖され、石油価格が上がっています。

こうした状況を受け、政府はきのう、石油製品価格の急激な上昇を抑えるための緊急措置を発表しました。

内容はレギュラーガソリンの価格が１７０円を超えた場合は国が補助することで価格を抑えるとしています。

また国や民間が備蓄している石油を段階的に放出し、対応するとしています。

■町では様々な声

街ゆく人からは、今後について様々な声が聞かれました。

６０代「先月終わりぐらいから（ガソリンが）上がり始めた感じがある。心配してもキリがないので、上がったら上がったでどう対応するか、そのつど考えるしかないかな」

８０代「我々は収入が限られているからいかに節約して生活するか。しょうがないよ、上がったら上がったで。間に合う分だけ、満タンにしない」

７０代「食べ物を宅配で頼んでいるが、宅配はもちろんガソリンを使っているから、影響が出ると嫌だな」

■学生ならではの声も

また、学生ならではのこんな声も。

春から社会人「私は車を使うので、ガソリンが高いじゃないですか。福利厚生とかは見るようになりました」

大学生「インターンとか行ったりしても遠くから来ている子でも（交通費が）最大２０００円しか出なかったり、面接に来るのにもかかるし、（交通費が高騰したら）キツイ」

■１７０円台への値上がりは３か月ぶり



資源エネルギー庁によりますと、今月９日時点の県内レギュラーガソリンの平均小売価格は１リットルあたり１７０円１０銭で、前の週より２円７０銭値上がりし、全国最高値となっています。

１７０円台への値上がりは、３か月ぶりです。

来週のガソリン価格については、「１９日から始まる政府の助成によって１７０円台に落ち着き、横ばいが続く」と予想しています。