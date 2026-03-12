オイシックス新潟アルビレックスBCは、今週末に開幕するシーズンに向けて新潟駅内で出陣式に臨み意気込みを語りました。



新潟駅構内にある『ガタリウム』で行われたオイシックスの出陣式。これまで必勝祈願は選手・スタッフのみで行われてきましたが、今回から『出陣式』に名前を変え、初めて有観客で実施しました。



選手や監督・スタッフのほか、桑田真澄CBOも参加。約400人が見つめるなか、今シーズンへの意気込みを語りました。



■桑田真澄CBO

「皆さんの応援が選手たちの一番の大きな力になります。ぜひグラウンドに足を運んでもらいたいと思う。」



■高義博主将

「【新潟、新次元。】というスローガンのもと、チーム一丸となって戦います。全力で戦いますので応援よろしくお願いします。」



■武田勝監督

「それでは行ってきます。」



オイシックスの開幕戦は、14日(土)にビジターで巨人と対戦します。また、ホーム開幕戦は来週21日(土)に楽天と対戦します。