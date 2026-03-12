いよいよ、国民的アイドルグループ嵐のラストツアーが３月１３日から始まります。



初日から３日間は札幌公演です。



すでに道内は「嵐フィーバー」が巻き起こっています。



（ファン）「嵐ありがとう！」



（ファン）「嵐２６年間ありがとう」



１３日、大和ハウスプレミストドームでの札幌公演を皮切りに始まる嵐のラストツアー。





１２日はドームでグッズが販売されました。ファンのボルテージは早くも上がっています！！

（ファン）「嵐のためならどこでも飛ぶ覚悟で札幌に来ました」



（ファン）「手作りです！感無量です。この日のために５年間待っていました」



今回のツアーをもって活動を終了すると発表している嵐。



すでに感極まるファンの姿も。



（ファン）「やっとの思いで最後に会えることがうれしいです」



（ファン）「感謝しかないので。５人で帰ってきてくれてありがとう」

いざ！ラストツアーへ！



道外からも続々と嵐ファンが駆けつけています！



こちらの２人、全身に嵐グッズを身にまとっていました。



（ファン）「相葉さんと松本さんと二宮さんと大野さんと櫻井さんの色。嵐を通じて友達になってもう１０年近く。もうひたすらに感謝です。ありがとう」



空港から出るバスの案内も嵐カラーに！



（ファン）「嵐休暇をとった。いままでありがとうかな。泣いちゃう」



（ファン）「これからも一生だいすき。ずっと応援しています」

ファンの姿はこんなところにも。



（ファン）「嵐が写真を撮っていたので真似しに来ました」



２０１９年の札幌公演の際に、嵐の５人が立ち寄って写真を撮ったクラーク像や桜の木があるさっぽろ羊ヶ丘展望台は、ファンの間では「聖地」となっています。



（ファン）「大野君が食べていたのはどれですか？」



（店員）「ラベンダーのミックスです」



（ファン）「それでお願いします」



リーダーの大野さんが食べたラベンダー味のソフトクリーム。



ふだんは夏限定の商品ですが、１３日から１８日まで特別に販売されています。

聖地巡礼をしたファンも感激です。



（ファン）「味はばっちりおいしいです」



（ファン）「感無量です」



各地で盛り上がりを見せる一方、懸念されていたのが「ホテル不足」です。



ツアーが発表されると札幌市内では宿泊施設の予約はすぐに埋まり、価格も上がりました。



こうした中…



（長南記者）「嵐のツアー前日のきょう、受験生にとっても大きなイベントが行われます」



北海道大学は１２日、後期日程の試験が実施されました。



およそ１６００人の受験生と数万人規模の「嵐ファン」の移動や宿泊のピークが重なることになったのです。

（石川からの受験生）「来られて良かったです。かなりぎりぎりに宿をとったので大変でした」



（広島からの受験生）「とりあえず受けられたことにほっとしています。人気音楽家なので急がないとと思いました。すぐ予約したのでまだそんなに埋まっていなかった」



（埼玉からの受験生）「嵐のコンサートがあるので非常に危機感があったので急いで調べてたどりつきました」

ＪＲ手稲駅近くのホテルです。



（鷲見記者）「札幌市のホテルや宿泊施設では、受験生を応援する取り組みが広がりを見せています」



受験生のために急遽、１３室限定で１泊５９００円で提供しました。



（手稲ステーションホテル 佐長寿教支配人）「利益を考えるとかなり高額な値段で売れる期間ではあるが、受験生の応援を第一にということで」



受験生への異例のサポートなど、周りに影響を与える嵐のラストツアー。



道内に巻き起こる最後の嵐は、どのような盛り上がりを見せるのでしょうか。