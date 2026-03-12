Stray Kids・スンミン、左足首の疲労骨折の疑いと発表 パフォーマンスの一部制限も
韓国8人組グループ・Stray Kidsの日本公式Xが12日に更新され、メンバーのスンミンが、左足首の疲労骨折の疑いと診断されたと公表された。
【画像】Stray Kids・スンミン、左足首の疲労骨折の疑いと発表（全文）
JYPエンターテインメントは「スンミンは最近、足周辺の不快感が再発したため病院を受診し、精密検査の結果、左足首の疲労骨折の疑いとの診断を受けました。歩行などの軽い日常生活には支障はありませんが、早期回復のために十分な休息が必要であるという専門医の所見により、スンミンは当面の間、無理な身体活動を控え、安静にする予定です」と報告。
その上で「そのため、3月28-29日、4月4-5日に開催予定の‘Stray Kids 6th Fanmeeting ’STAY in Our Little House‘’のステージにおいて、スンミンのパフォーマンスが一部制限される可能性があることをご案内いたします」と伝えた。
「スンミンのステージを楽しみにしてくださっていたSTAYの皆さまには、突然のお知らせでご心配をおかけしてしまい申し訳ございません。当社はアーティストの健康を最優先に考え、アーティストケアおよびスンミンの一日も早い回復のため最善を尽くしてまいります。ファンの皆さまには、ご理解いただけますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
