値上げの前後 ガソリンスタンドの2日間

今日（3月12日）、一部のスタンドでガソリンの販売価格が大幅に上がりました。

【写真を見る】電光表示板のボタンを押し続ける従業員 11日と21日の値段比較

過去にないほどの値上げ幅ですが、今後はどうなるのでしょうか？

値上げ前日の昨日（3月11日）・・・熊本市内のガソリンスタンドは、値上げの前に給油しようとする人で混雑していました。

来店客「リットル200円、300円になるという話もあるので上がる前に来ようと思っていた」

来店客「ちょうどガソリンがなくなったので入れに来たらこんな感じ。車で送り迎え、買い物に行くのでびっくり」

昨日、この店ではレギュラー1リットル「162円」でした。

営業終了後…“26円分” ボタン連打

営業を終えた午後8時ごろ、翌日の価格を設定します。電光表示の数字は、ボタンを1回押すごとに1円上がりますが、そのボタンを連打します。

「ピッピッピッ…」

――こんなに一度に押すことありますか？

肥後石油島崎給油所 髙木善朗さん「ないです 初めてです」

この日より26円高い、1リットル「188円」に設定されました。

値上げ後の客は…

そして今日。値上がりしましたが、給油する人の姿もありました。

来店客「本当は昨日入れなきゃいけなかったんですけれど、忘れて。今日来て『はっ』となりました」

来店客「前回とリットル30円違う。遠方に行けなくなった。車で旅行しようかと思ったけど…」

この値上げは、イラン情勢などによる原油価格の高騰を受け、石油元売りが卸値を1リットルあたり26円引き上げたことに伴うものです。

この上げ幅についてスタンド側は。

肥後石油島崎給油所 山崎智久所長「私も20年以上働いていますが、初めてだと思う」

政府のガソリン補助金 いつ反映される？

政府は3月19日の出荷分から新たなガソリン補助金の導入を決め、170円を超える分については全額補助する方針です。

実際の販売価格にはいつ頃反映されるのでしょうか。

肥後石油島崎給油所 山崎智久所長「月末前ぐらいには、少しは今より落ち着いているのではないかと思っていますが、すみません、本当にはっきり分からない」