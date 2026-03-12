ラグビー・リーグワン1部で単独首位の東京ベイは12日、次節・埼玉戦（14日、秩父宮）へ向けて千葉県船橋市内のグラウンドで全体練習を行った。

HO江良颯（24）はリザーブに入った。ハムストリング肉離れなどのケガで開幕には間に合わず、第8節・静岡戦（2月14日）で途中出場も翌週の第9節・相模原戦（2月21日）は先発出場から負傷交代。この日の練習にはフル参加しており「体の調子はばっちりです」と今度こそ完全復活を印象づけた。埼玉には勝ち点で上回るものの9勝1敗で並んでおり、次節はレギュラーシーズンの大一番に。江良は「常に出る準備をしてきてこの日になった」と特別意識したわけではないが、くしくも首位攻防戦に合わせて復帰する形となった。

昨年7月に日本代表初キャップを獲得し、その後多くの試合に出場。「プレータイムをもらえて、感覚的につかめたものもある。自信になっている」と成長を遂げた。チームの主力を担う存在。「首位だからということは気にせず、自分たちのプレーを最大限出し切りたい。FWの強みをしっかり出せるか楽しみ」と意気込んだ。