¡ÚÂçÁêËÐ¡Û¹Ë¼è¤ê¤ËÄ©¤à°ÂÀÄ¶Ó¤¬Ï¢ÇÔÁË»ß¤Î£³¾¡ÌÜ¡¡¹âÅÄÀî¿ÆÊý¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÎÀ±¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡Ä¡×
¡¡ÂçÁêËÐ½Õ¾ì½ê£µÆüÌÜ¡Ê£±£²Æü¡¢ÂçºåÉÜÎ©ÂÎ°é²ñ´Û¡Ë¡¢¹Ë¼è¤ê¤ËÄ©¤àÂç´Ø°ÂÀÄ¶Ó¡Ê£²£±¡á°Â¼£Àî¡Ë¤¬ËëÆâÆ£¥ÎÀî¡Ê£²£±¡á°ËÀª¥Î³¤¡Ë¤ò²¼¤·¤Æ£³¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¹ç¤¤¤ÇÆ£¥ÎÀî¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤º¤é¤¹Æ°¤¤Ë¤â¹²¤Æ¤º¤ËÂÐ±þ¡£ÎÏ¶¯¤¯²¡¤·½Ð¤·¤Æ²÷¾¡¤·¤¿¡£¼èÁÈ¸å¤Ï¡Ö¡ÊÁê¼ê¤ÎÎ©¤Á¹ç¤¤¤Ï¡Ë¤¢¤Þ¤êÆ¬¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤êÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢¾Ç¤é¤º¼è¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£Á°Æü£´ÆüÌÜ¤Ë£²ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¸å¡¢»Õ¾¢¤Î°Â¼£Àî¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ°ÂÈþ¶Ó¡Ë¤«¤é¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¡Ö»×¤¤ÀÚ¤êÁêËÐ¤ò¼è¤ì¤è¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ÆÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¾¡Éé¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤È¤Ê¤ë¹Ë¼è¤êÄ©Àï¤Ï¡¢½øÈ×£µÆüÌÜ¤Þ¤Ç¤ò½ª¤¨¤Æ£³¾¡£²ÇÔ¡£¤³¤ì°Ê¾å¤ÏÀ±¤òÍî¤È¤»¤Ê¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¯¡£¡ÖÂÎ¤ÎÆ°¤¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë°¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡Ä¡£µ¤»ý¤Á¤¬´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡©¡¡¼«Ê¬¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤ò¼è¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ»Ä¤ê£±£°Æü´Ö¡¢²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¿³È½ÉôÄ¹¤Î¹âÅÄÀî¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ°Â·ÝÇµÅç¡Ë¤Ï¡Ö¡Ê°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¡Ë·ë²ÌÅª¤Ë£²ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÀ±¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤ÆÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤Ð¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤ó¤É¤óÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÃæÈ×°Ê¹ß¤ÎÊ³Æ®¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£