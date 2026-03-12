【DMM通販：「iPhone 17e」「MacBook Neo」など】 予約受付中

「iPhone 17e」

DMM通販にて、Appleの新商品「iPhone 17e」「MacBook Neo」などの予約受付を実施している。

今回DMM通販では、Appleから新たに発表されたスマートフォン「iPhone 17e」のほか、iPadより「iPad Air（M4）」、MacBookより「MacBook Neo」「MacBook Air（M5）」「MacBook Pro（M5 Pro／M5 Max）」などの予約を受け付けており、各商品ともにストレージのサイズや画面サイズは商品ページで選ぶことができる。

また予約受付に合わせ、各商品に利用できるクーポンも配布しており、「iPhone 17e」は3,000円OFFクーポンが、「MacBook Neo」は2,000円～5,000円OFFクーポンが、「MacBook Air（M5）」は1,000円～3,000円OFFクーポンが、「MacBook Air（M5）」は3,000円～6,000円OFFクーポンが、「MacBook Pro（M5 Pro／M5 Max）」は5,000円～10,000円OFFクーポンを利用することができ、お得に購入することができる。

なおクーポンを利用して購入する際には、購入前にDMMクーポンのページより、対象クーポンを獲得してから購入して欲しい。

「iPad Air（M4）」

「MacBook Neo」

「MacBook Air（M5）」

「MacBook Pro（M5 Pro／M5 Max）」