ロンドン午前、ドル円１５８円台後半で値動き一服 米市場待ち＝ロンドン為替



ロンドン午前は取引が落ち着いている。ドル円は東京午前に有事のドル買いで159.24付近まで高値を伸ばしたが、その後は上値を抑えられている。159円台では為替レートチェックや実弾介入などへの警戒感がみられ、調整が入っている。ロンドン序盤には158.67付近まで本日の安値を広げた。現在は158.70台で推移しており、引き続き上値は重い。



ただ、この時間帯はトランプ発言や中東関連の新規材料には乏しい。NY市場では米新規失業保険申請件数など一連の米経済指標発表を控えている。一段の値動きは限定的。



USD/JPY 158.74

