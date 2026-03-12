新規開業の平岩大典調教師（４２）＝美浦＝が、１５日の中山６Ｒ・４歳上１勝クラス（ダート１８００メートル）で初陣を迎える。送り出すタイキインドラ（牡４歳、父サンダースノー）は昨年１１月に現級勝ちのある期待馬。「もともと師匠の大竹（正博）先生が管理されていた馬で、３、４週間くらい調整させていただいて順調です。前走（２５００メートル）はバテていたので、距離短縮もいいと思います」といきなりの初勝利に自信をのぞかせる。同日の中京８Ｒ・４歳上１勝クラス（芝２０００メートル）にはフォーグッド（セン７歳、父ディープインパクト）がスタンバイ。こちらも「順調に来ています」と手応えを口にした。

厩舎開業から１週間がたち「トライアンドエラーの繰り返しですが、それに対してどういう結果がついてくるか。日々、淡々とやるだけです」と涼しげな表情。「人馬ともにリラックスしておりますし、それで結果が出てくれればなおいいですね」と静かに力を込めた。

◆平岩大典厩舎今週の出走馬

【日曜中山】

６Ｒタイキインドラ

【日曜中京】

８Ｒフォーグッド