冷蔵庫で眠ってない？オイスターソースの使い切りレシピ4選

料理の仕上げに買ったけれど、なかなか使い切れずに冷蔵庫の奥で眠りがちなオイスターソース。「炒め物にしか使えない」と思っていたら、もったいない！焼きそばや和え物、サラダ、炊き込みご飯まで、炒め物以外でも大活躍する使い方を4つご紹介します。

▼ お店の味そのまま！「オイスターソース焼きそば」

いつもとは一味ちがう中華風の焼きそばです。麺をほぐさずにそのままフライパンで両面こんがり焼き、豚バラ肉とキャベツを合わせたオイスターソースのあんをからめるだけ。焼き目のついた麺がパリッとした食感を生み出し、お店の焼きそばのような味わいに仕上がります。

▼ フライパン不要！「小松菜とゆで卵のオイマヨカレー和え」

茹でた小松菜とゆで卵を、オイスターソース＆マヨネーズにカレー粉を加えた和え衣で混ぜるだけの副菜です。フライパンを一切使わずに作れるのがうれしいポイント。オイスターソースのコクとマヨネーズのまろやかさが卵によく絡んで、箸が進む一品になります。食べる直前に和えると、より美味しくいただけます。

▼ 一度食べたら忘れられない「野菜とひじきのオイスタードレッシング」

オイスターソースをドレッシングとして使う発想が光るサラダです。大根、にんじん、きゅうりなどを塩もみして水気をしっかり絞ったら、ごま油・オイスターソース・酢・醤油を合わせたドレッシングとひじきを混ぜるだけ。塩もみのひと手間で野菜の甘みが引き出され、ドレッシングの味がよくしみ込みます。レシピ作者さんいわく、作った人に必ずレシピを聞かれるほどの味だとか。

▼ 隠し味で旨みアップ！「さば味噌缶の炊き込みご飯」

魚介系の缶詰との相性が抜群のオイスターソースを、炊き込みご飯の隠し味に使うレシピです。さば味噌缶の煮汁ごと炊飯器に入れて、みりん・料理酒とともにオイスターソースを大さじ2加えるだけ。同じ魚介系のうまみ同士が重なって、旨みに深みが生まれます。お好みで大葉やねぎ、ごまをトッピングするとさらに風味豊かに仕上がります。





炒め物以外にも、焼きそばや和え物、サラダ、炊き込みご飯とさまざまな使い方ができるオイスターソース。冷蔵庫に眠っていたら、ぜひこれらのレシピで活用してみてくださいね。

画像提供：Adobe Stock