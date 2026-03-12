²£ÉÍ¤ÎÊÆ·³½»ÂðÃÏ¶èÊÖ´Ô¤Ø¡¡43¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¡¢¹çÆ±°Ñ¤Ç¾µÇ§
¡¡ËÉ±Ò¾ÊÆî´ØÅìËÉ±Ò¶É¤Î½ûÀè¹¬¹À¶ÉÄ¹¤Ï12Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÌò½ê¤Ç»³ÃæÃÝ½Õ»ÔÄ¹¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢ÊÆ·³¤¬½»µï¤Ê¤É¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Öº¬´ß½»ÂðÃÏ¶è¡×¡ÊÆ±»Ô¡Ë¤ÎÀ×ÃÏ¤¬6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹ñ¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¹¤µÌó43¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Ç¡¢ÆüÊÆ¹çÆ±°Ñ°÷²ñ¤ÇÊÖ´Ô¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½ûÀè¶ÉÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤Þ¤À·úÊª¤äÃÏ²¼ËäÀßÊª¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÊÖ´Ô¸å¤âÅ±µîºî¶È¤¬Â³¤¡¢2026Ç¯ÅÙÃæ¤Ë´°Î»¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡»Ô¤Ï¡¢ÅÚÃÏÍøÍÑ¤Ë¸þ¤±¶è²èÀ°Íý»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤ë¡£»³Ãæ»ÔÄ¹¤Ï¼èºà¤Ë¡ÖÎò»ËÅª¤Ê°ìÊâ¡£ÎÐ¤¬¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤æ¤È¤ê¤¢¤ëÄ®¤Å¤¯¤ê¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÃÏ¶è¤Ï¡¢1947Ç¯¤ËÊÆ·³¤ËÀÜ¼ý¤µ¤ì¡¢¼ç¤ËÊÆ·³´Ø·¸¼Ô¤Î½»µï¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£