¡¡½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤Î¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¡¢¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¸¡¼¥ó¡¦¥¥ó¥°ÇÕ·è¾¡Âç²ñ¤ÎÍ½Áª¡Ê4·î10¡¢11Æü¡Ë¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¤¬12Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥¨¡¼¥¹¤ÎÂçºä¤Ê¤ª¤ß¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤Ï³°¤ì¤¿¡£ÆâÅçË¨²Æ¡Ê°ÂÆ£¾Ú·ô¡ËºäµÍÉ±Ìî¡Ê¶¶ËÜÁí¶È¡ËÆüÈæÌîºÚ½ï¡Ê¥Ö¥é¥¹¡ËÊæÀÑ³¨è½¡ÊÆüËÜ½»Âð¥í¡¼¥ó¡ËÀÄ»³½¤»Ò¡Ê°ÂÆ£¾Ú·ô¡Ë¤òÁª½Ð¡£2Ï¢ÇÆÃæ¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÄ©¤à¡£
¡¡¿ù»³°¦´ÆÆÄ¤ÏÂçºä¤ÈÄ´À°¤ò»î¤ß¤¿¤â¤Î¤ÎÆüÄø¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¶¯¹ëÁê¼ê¤Ë¡ÖÄ©Àï¼Ô¤È¤·¤Æ»×¤¤ÀÚ¤êÎÏ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£3ÀïÀè¾¡Êý¼°¤Ç½éÆü¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥¹2»î¹ç¡¢ºÇ½ªÆü¤Ë¥À¥Ö¥ë¥¹1»î¹ç¤È¥·¥ó¥°¥ë¥¹2»î¹ç¤ò¼Â»Ü¡£¾¡¼Ô¤¬9·î¤Î·è¾¡Âç²ñ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤Ë¿Ê¤à¡£