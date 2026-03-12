◇女子ゴルフ マイナビ・カップ最終日（2026年3月12日 千葉県 大栄CC＝6279ヤード、パー72）

女子ツアーへの登竜門「マイナビ・ネクスト・ヒロイン・ツアー」の今季開幕戦の最終ラウンドが行われ、同ツアー初出場の佐藤小洛（さら、18＝明徳義塾高3年）が67で回り、通算5アンダーで2位に入った。

怒濤（どとう）の4連続バーディー締めで2位に食い込んだ佐藤は「アマチュアで初めて出場させてもらって、上位で終わることができたのは本当にうれしい」と胸を張った。

東京都出身の佐藤は小学1年時からサッカーに打ち込んでいたが、足首の負傷をきっかけに中学2年でゴルフに転向。横峯さくら、松山英樹を輩出した名門・明徳義塾に編入した。

昨年春には男子ツアー94勝の尾崎将司さんが主宰する「ジャンボ尾崎ゴルフアカデミー」に入門。8期生としてジャンボ邸に通い練習を行ってきた。

尾崎さんは闘病中だったため直接指導を受けることは叶わず「直接教えてもらったことはなくて、窓越しに自己紹介とあいさつをさせてもらいました」。それでもジャンボさん手製の「素振り棒」を使って素振りを行うなど「ジャンボ邸ならではのトレーニングなど他ではできない練習ができた」とジャンボイズムを叩き込まれた。

「海外でプレーしたい。メジャー優勝を目指したい」という夢を目指し、今年2度目のプロテストに挑む。

昨年12月に死去した尾崎さんにとって“最後の愛弟子”となる佐藤は「ジャンボさんを目指したい。ジャンボさんに守ってもらっていると思ってゴルフをしたい」と力を込めた。

マイナビ・ネクストヒロイン・ツアーは「将来有望な若手女子ゴルファーに真剣勝負の機会を提供して大きく羽ばたいてもらいたい」という思いから19年に始まり今年で8年目。昨年は藤本愛菜らOGを含む8人のプロテスト合格者を輩出している。今季は過去最多の18試合が開催される。出場選手はポイントランク、前回大会成績上位者、主催者推薦、QTランク、ファン投票などにより決められる。