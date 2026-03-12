俳優・芳根京子が１２日、都内で行われた、主人公役の声優を務めたディズニー＆ピクサー映画「私がビーバーになる時」（１３日公開）のイベント「公開直前！もふもふパーティー」にＫｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２の宮田俊哉らと出席した。

この日は作品にちなみ「まさかの感動したこと」という話題に。芳根は、２月２８日に誕生日を迎えたことを報告し、誕生日当日の思い出を語った。

今年は、事前にマネジャーから誕生日を休日にすると告げられていたそうで「振り返るとここ１０年、誕生日がお休みだったことがなくて」と笑顔で告白。「どうやって過ごせばいいか分からなくて、友達にこの日空いてる？っていうのもずうずうしいじゃないですか」と続けた。

そんな中、誕生日当日の２分前に「友人の百田夏菜子ちゃんから『あと２分で誕生日だね』、１２時に『おめでとう』って２段階の連絡をいただいて」と祝福されたといい「『ちなみに今日は何をしているの？もしよかったらお祝いしに行ってもいいかしら』って連絡をくれて、当日の当日でケーキを持ってお家まで来てくれたんですよ」と満面の笑みで告白した。 「もちろん現場でお祝いしていただくのもすごくうれしいんですけど、友達にお祝いしてもらえる誕生日ってこんなに嬉しいんだっていうのを感じて、夏菜子ちゃんと２人で『今までこうだったね。これからこうしたいね』とか言って、泣き合って抱き合ったっていう誕生日を過ごさせてもらいました」と回想。「本当に感動しました。忘れられない誕生日になりました」と充実の表情で語っていた。