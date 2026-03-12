4月7日よりTOKYO MX、MBS、BS11にて放送されるTVアニメ『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。Season2』の第2弾PVが公開された。

本作は、一迅社アイリスNEOにて刊行中で、シリーズ累計発行部数180万部（電子書籍含む）を突破している天壱による同名ノベルシリーズを原作とするアニメ作品。ハイスペックな悪役王女がラスボスとなる未来を回避しようと奮闘する転生ファンタジーで、TVアニメ第1期は2023年7月クールに放送された。

公開された第2弾PVでは、プライドやレオン、セドリックの活躍にスポットが当てられている。序盤では、婚約したプライドとレオンが親睦を深める様子が描かれる一方で、プライドが「彼が囁く愛は全て偽りなのだから」と意味深な言葉を口にする場面も登場。中盤では、プライドに想いを寄せるセドリックの姿が映し出され、「同盟交渉は決裂した」という台詞や、プライドの「大嫌い」という言葉など、不穏な展開を予感させるシーンが続く。終盤には、レトロリロンが担当するオープニングテーマ「エゴ」に乗せて、プライドが国と民のために戦場へ立つ姿が描かれ、彼女を支えるステイルやアーサーの姿も確認できる。第2期の鍵を握る2人の王子とプライドの関係性、そして仲間たちとともに立ち向かう新たな試練に注目だ。

あわせて、第2期に登場する新キャラクターとして、ローザ、アルバート、セフェク、エリック、ケメトのキャラクタービジュアルも公開された。

また、本作が4月9日よりAT-Xにて毎週木曜22時から22時30分に放送されることも決定。さらに、4月7日22時30分よりABEMA、dアニメストアでWEB最速配信がスタートし、そのほか各配信サイトでも順次配信される予定だ。（文＝リアルサウンド編集部）