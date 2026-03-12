頑張りすぎないことから始めよう！ シンプルなパンケーキが演出する「丁寧な暮らし」
日々、何気ない毎日を過ごしていると、ふとした瞬間に気落ちしてしまったり、彩りのある生活がうらやましいと思うことはありませんか？
最近では「丁寧な暮らし」に焦点を当てたライフスタイルが注目を集めていますが、「自分には難しそう…」と諦めてしまう人もいるはず。ですが、それはきっと理想のライフスタイルに近づこうと頑張りすぎてしまうことが原因なのかも。
今回は、思い立った日から「ときめき」を手に入れられるヒントとして、シンプルなのに気分が上がるパンケーキのレシピをご紹介します。
■パンケーキでカフェ風モーニング
「基本のふんわりシンプルパンケーキ」
材料（3〜5枚程度）
ホットケーキミックス……350ｇ
卵……2個
砂糖……30ｇ
牛乳または無調整豆乳……120ml
バター……適量
メープルシロップ……適量
作り方
1 ボウルに卵白2個分、砂糖を加えてメレンゲを作る。
2 別のボウルに卵黄2個、牛乳を入れて混ぜる。ホットケーキミックスを加えてゴムベラでさっくりと混ぜ、1のメレンゲを2〜3回に分けて加える。都度ゴムベラでさっくりと混ぜる。
3 加熱する前に、フライパンの近くに濡らした布巾を用意しておく。
4 フライパンを加熱して、2をお玉1杯分すくい、ゆっくりと流し入れる。
5 表面がフツフツとして、ふちに火が通り始めたら、ひっくり返して裏側も焼く。
6 焼けたパンケーキを器に盛り、バターをのせ、メープルシロップをかける。
POINT
バニラエッセンスを数滴加えると香りアップ。
お好みのフルーツを添えても爽やかな仕上がりに。
基本のパンケーキをそのまま味わうのも良いですが、簡単な2工程を加えることで、頑張った自分へのご褒美パンケーキや、しっかりめのブランチにもなるので、ぜひ試してみてください。
■【アレンジ1】爽やかな酸味を感じるレモンリコッタ＆ハニー
材料
リコッタチーズ……大さじ3
レモン汁……小さじ1
レモンの皮、はちみつ、輪切りレモン……適宜
作り方
1 リコッタチーズにレモン汁、すりおろしたレモンの皮を混ぜ合わせる。
2 シンプルパンケーキにリコッタチーズをのせ、はちみつを回しかける。
■【アレンジ2】ワインとの相性も抜群なサーモンアボカドディルソース
材料
スモークサーモン……3切れ
アボカド……1/2個（スライス）
水切りヨーグルト……大さじ2
ディル、塩、胡椒……少々
作り方
1 ボウルに水切りヨーグルトを入れ、刻んだディル、塩・胡椒を混ぜ合わせる。
2 シンプルパンケーキにスモークサーモン、アボカドをのせ、1のソースをのせる。
作＝NIKO LIFE／文＝山岸南美／撮影＝大森忠明
【著者プロフィール】
NIKO LIFE
2人暮らしのライフスタイルvlogを発信する暮らし系インフルエンサー。2021年に会社員の傍ら動画の投稿を開始。モノや部屋づくりだけでなく、心を満たす暮らしと生き方が世界中のファンを魅了している。現在はSNS（Instagramなど）をメインに活動。2024年オリジナルブランドを立ち上げ、活躍の幅を広げている。YouTubeでも活動しており、登録者は78万人超(2026年2月現在)。
※本記事はNIKO LIFE著の書籍『NIKO LIFE 暮らしのときめきレシピ 自分を大事にするための毎日のヒント』から一部抜粋・編集しました。
