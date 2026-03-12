JO1「Sorule（ソルレ）」タイアップソング「Breezy Love」をデジタルリリース

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

JO1が新曲「Breezy Love」を3月12日18時にデジタルリリースした。

■木全翔也が作詞作曲編曲、金城碧海が作詞に参加

「Breezy Love」は、JO1がブランドアンバサダーを務めるセルフケアブランド「Sorule（ソルレ）」の新CMのためんい書き下ろした楽曲で、メンバーの木全翔也が作詞作曲編曲に携わっており、作詞には金城碧海も参加。風や水、泡を連想させる軽やかに刻まれたシンセサウンドと、ダンサブルなリズムが爽やかかつエモーショナルな世界観を表現している。

“そよ風”を意味する「Breezy」や、歌詞のなかで繰り返される「Sole」など、タイアップソングならではのワードが散りばめられた歌詞にも注目だ。

2026年初の新曲リリースとなった今作では、station headでのListening Partyも実施される。詳細はJO1オフィシャルサイトなどで確認しよう。

なお、JO1は3月12日、「Sorule」の新CM発表会に登壇。発表会後に「Sorule」のリブランディング・新商品発売を記念したポップアップストアを訪れ、ストア会場からインスタライブを実施。事前に募集した髪・ヘアケアに関する質問に答えたり、新製品の魅力について話した。

