羊文学ライブフィルム「Hitsujibungaku Asia Tour “いま、ここ（Right now right here.）” at 日本武道館」試写レポート

【画像】『Hitsujibungaku Asia Tour “いま、ここ（Right now right here.）” at 日本武道館』

羊文学が昨年10月9、10日に開催した日本武道館公演を収録した初のライブフィルム『Hitsujibungaku Asia Tour “いま、ここ（Right now right here）” at 日本武道館』が全国47都道府県・66館の劇場で3月29日に一斉上映。また、全国公開に先駆け、3月25日には新宿バルト9にて、ファンクラブ『月刊 羊文学』会員限定のプレミア上映も行われる。

この武道館公演は、9月15日の大阪城ホールを皮切りに、ソウル、上海、北京、広州、台北、バンコクと回った、自身2度目、過去最大規模となるアジアツアーの最終公演で、バンドにとってメモリアルなライブだったことは間違いない。

本稿では先行試写会でいち早く体験したこのライブフィルムについてレポートする。

■圧倒的な臨場感の映像美と音響体験

本作でまず特筆すべきは圧倒的な臨場感の映像美と音響体験だ。映画館上映のためにライティングや演出の繊細さを見事に引き立てた映像と、『劇場版5.1ch化』を施してマスタリングされた音響が実に素晴らしい。

僕は日本武道館公演を実際に現場で体験しているのだが、強大なスクリーンで観るライブフィルムはまさにあの日を追体験させてくれる。ピアノと塩塚モエカの歌のみで始まる1曲目「そのとき」の張り詰めた緊張感も、アグレッシブなパフォーマンスを披露した「Addiction」の躍動感も、まさにライブ体験そのものだ。

そのいっぽう、メンバーの細やかな表情の変化や、楽器を弾く指先の動きまでわかるのはフィルムならではで、「声」のような曲で塩塚の歌と重なり合う河西ゆりかのコーラスの存在感も際立つ。また、MCもそのまま収録されていて、演奏中とは異なるふたりの自然体のやり取りが見られることも嬉しい。

■照明がステージを派手に演出したのも大きな見どころ

ライブ中盤の「OOPARTS」からは巨大な円形のライトが降りてきて、ステージを派手に演出したのもこの日の大きな見どころ。実際に現場で見たときはシャンデリアのような印象だったが、フィルムではこのライトを様々な角度から見ることができて、下からのアングルではまるで巨大なUFOのように見えた。

火星への移住をテーマに、《時計はチクタクと チクタクと進む 僕たちはあの星へ逃げる？》と歌う「OOPARTS」のイメージにもピッタリだ。さらにはミラーボールが輝く「夜を越えて」、降り注ぐ光の中で爆音を鳴らす「Burning」、サポートをつとめるドラマーのYUNAがビートを引っ張る「more than words」へと至る流れはハイライトの連続だった。

■まさにライブ会場にいるかのような没入感

ライブ後半ではすっかりアンセムとなった「GO!!!」が演奏され、《一斉にGO!!!》のコール＆レスポンスのタイミングで、オーディエンスが映し出されたり、羊文学の楽曲としては珍しい、同期を用いて壮大なサウンドスケープを描く「未来地図2025」で起こった手拍子が、5.1chサラウンドで上下左右から聴こえてくると、まさにライブ会場にいるかのような没入感が感じられた。

■ツアータイトル『いま、ここ』に込めた想い

アンコールでは塩塚が『いま、ここ』というツアータイトルについて、「このタイトルは『いろんなところに行く』っていう意味もありつつ、その場所に自分がいていいと思えるようになれたらいいなと思って、つけたんですけど、結局まだ自分がここにいていいのか、相変わらずわからないままで。でも、もしかしたら明日はそう思えるようになってるかもしれないし、それが10年後だったとしても、自分が生きてて良かった、生まれて良かったんだと思えるための『いま、ここ』なんだとしたら、それは全然無駄なことじゃない」と率直な心境を語り、「いろいろなことがある世の中の渦の中ですけど、みんなの明日からのいい日を願って」と、最後に「光るとき」が演奏された。

《今だけはここにあるよ 君のまま光ってゆけよ》。3月29日に開催される47都道府県の一斉上映では、各劇場がそれぞれにとっての『いま、ここ』になることだろう。

Text BY 金子厚武

Photo BY 三浦大輝 / 信岡麻美

■羊文学 ライブ・フィルム『Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ(Right now, right here.)”10th.Oct.2025.日本武道館』(劇場版5.1chサウンド)47都道府県上映

【2026年／日本／DCP／16:9／劇場版5.1ch／2K／approx106分】

日程｜2026年3月29日(日)

開映｜16:30

劇場｜47都道府県・66館にて一夜限定上映

KUUUSOOO_BELL

(C)2026 Sony Music Entertainment

■リリース情報

▼New Single「Dogs」（Netflixシリーズ「九条の大罪」主題歌）

2026年3月25日（水）配信開始

▼Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)” at 日本武道館

・発売日：4月1日（水）

形態（全2形態）

通常盤［Blu-ray］

価格：6,050円（税込み）

・Blu-ray：Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)” at 日本武道館

初回限定盤 [Blu-ray2枚組+グッズ]

価格：8,800円（税込み）

・Blu-ray（ディスク1）：Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)” at 日本武道館

・Blu-ray（ディスク2）：On the Road: Hitsujibungaku Europe Tour 2025

・オリジナルグッズ：いま、ここ オリジナルラゲージタグ

＜収録楽曲＞

そのとき

Feel

電波の街

Addiction

いとおしい日々

つづく

マヨイガ

声

ランナー

OOPARTS

mother

夜を越えて

Burning

more than words

mild days

GO!!!

未来地図2025

砂漠のきみへ

春の嵐

光るとき