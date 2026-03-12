これからの気象情報です。

13日(金)も寒気の影響が残り、不安定な空模様が続きそうです。



◆警報・注意報

現在、広い範囲に霜注意報と濃霧注意報、佐渡市には波浪注意報も出ています。



◆3月13日(金)天気

・上越地方

朝からスッキリしない天気で、ときおり雨や雪が降りそうです。

最高気温は6℃前後で、今日より寒さが増すでしょう。



・中越地方

沿岸部は、断続的に雨やミゾレが降るでしょう。

山沿いは所々で雪が降りますが、積もるものではなさそうです。

また、朝は霜が降りるほどの冷え込みのところがあるでしょう。



・長岡市と三条市周辺

午前中は、各地で雨や雪の降る時間があるでしょう。

午後も雲に覆われて、にわか雨やにわか雪のところがありそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

夜にかけて所々で雨やミゾレが降るでしょう。

また、午前中は濃い霧の出るところがありそうです。

日中の気温は、今日と同じくらいかやや高くなる見込みです。



・下越：村上市から聖籠町

くもりマークが並びますが、所々で雪雲や雨雲が流れこむでしょう。

最高気温は8℃前後の予想です。



◆風と波

佐渡で次第に北風が強まるでしょう。

波の高さは、下越でのち2.5m、上越と佐渡でのち3mの予想です。



◆週間予報

14日(土)も雲の多い天気で、所々で雨が降るでしょう。

15日(日)も雲が広がりますが、16日(月)からはしばらく晴れの日が続く見込みです。



13日(金)も所々で雨や雪が降りそうです。お出かけの際は天気の急変に注意ください。