土日は雲の多い天気に、来週以降は晴れの日が続きそう【これからの天気(3月12日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
13日(金)も寒気の影響が残り、不安定な空模様が続きそうです。
◆警報・注意報
現在、広い範囲に霜注意報と濃霧注意報、佐渡市には波浪注意報も出ています。
◆3月13日(金)天気
・上越地方
朝からスッキリしない天気で、ときおり雨や雪が降りそうです。
最高気温は6℃前後で、今日より寒さが増すでしょう。
・中越地方
沿岸部は、断続的に雨やミゾレが降るでしょう。
山沿いは所々で雪が降りますが、積もるものではなさそうです。
また、朝は霜が降りるほどの冷え込みのところがあるでしょう。
・長岡市と三条市周辺
午前中は、各地で雨や雪の降る時間があるでしょう。
午後も雲に覆われて、にわか雨やにわか雪のところがありそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
夜にかけて所々で雨やミゾレが降るでしょう。
また、午前中は濃い霧の出るところがありそうです。
日中の気温は、今日と同じくらいかやや高くなる見込みです。
・下越：村上市から聖籠町
くもりマークが並びますが、所々で雪雲や雨雲が流れこむでしょう。
最高気温は8℃前後の予想です。
◆風と波
佐渡で次第に北風が強まるでしょう。
波の高さは、下越でのち2.5m、上越と佐渡でのち3mの予想です。
◆週間予報
14日(土)も雲の多い天気で、所々で雨が降るでしょう。
15日(日)も雲が広がりますが、16日(月)からはしばらく晴れの日が続く見込みです。
13日(金)も所々で雨や雪が降りそうです。お出かけの際は天気の急変に注意ください。
