厳しい受験を乗り越え、新生活に胸を膨らませています。県内の公立高校で合格発表が行われました。喜びや安堵(あんど)の表情を浮かべる合格者たちからは、高校生活への期待も聞かれました。



新潟中央高校では、12日午後2時半に合格者が発表されました。



「やったー！」

自分の受験番号を見つけると、友人や保護者と喜び合いました。新潟中央高校では、普通科・食物科・音楽科合わせて273人が合格しました。



■合格者

「最高ですね。超うれしいです。」



■合格者

「(受験勉強)つらいときもあったが、友達や家族が支えてくれて合格できてうれしい。」



■合格者

「同じ中学校です。また一緒に頑張っていきたい。高校でも一緒になれてとてもうれしい。」





早速高校生活で楽しみなことを聞くとー



■合格者

「友達とたくさん話したり、学校行事が楽しみ。」



■合格者

「部活ですかね。(Q.何部？)まだ迷っています。」



■合格者

「アーティスティックスイミングをやっていて、高校3年間は日本選手権とかジュニアオリンピックに、続けて連続で出場できるように頑張りたい。」



■合格者

「音楽科に入ったので、音楽に専念して3年間頑張りたい。」



2次募集を実施する学校などについては、13日午後2時ごろ発表される予定です。