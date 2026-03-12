日経225先物：12日19時＝280円高、5万4500円
12日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比280円高の5万4500円と急伸。日経平均株価の現物終値5万4452.96円に対しては47.04円高。出来高は3989枚となっている。
TOPIX先物期近は3639ポイントと前日比21ポイント高、TOPIXの現物終値比は10.85ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54500 +280 3989
日経225mini 54490 +275 39937
TOPIX先物 3639 +21 4219
JPX日経400先物 32995 +295 145
グロース指数先物 741 +7 312
東証REIT指数先物 売買不成立
