　12日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比280円高の5万4500円と急伸。日経平均株価の現物終値5万4452.96円に対しては47.04円高。出来高は3989枚となっている。

　TOPIX先物期近は3639ポイントと前日比21ポイント高、TOPIXの現物終値比は10.85ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 54500　　　　　+280　　　　3989
日経225mini 　　　　　　 54490　　　　　+275　　　 39937
TOPIX先物 　　　　　　　　3639　　　　　 +21　　　　4219
JPX日経400先物　　　　　 32995　　　　　+295　　　　 145
グロース指数先物　　　　　 741　　　　　　+7　　　　 312
東証REIT指数先物　　売買不成立

