12日(木)は、だんだん雲が広がって雪や雨の降ったところもありました。最高気温は、新潟市中央区では6.8℃と2月中旬並み、長岡市も5.2℃までしか上がらず、各地で空気が冷たくなりました。



さて、13日(金)の県内もスッキリしない天気が続きそうです。



◆13日(金)午前9時の予想天気図

北日本付近は西高東低の冬型の気圧配置となって、県内付近にも上空には寒気が流れこむでしょう。このため、13日(金)も所々で雪や雨が降りそうです。



◆13日(金)の天気の移り変わり

朝6時は晴れ間の出るところもありますが、所々にわか雪やにわか雨があるでしょう。その後も不安定な空模様はつづき、所々で雪や雨が降るでしょう。夜遅くにかけても雨雲や雪雲のかかるところがありますので、お出かけの際は空模様の変化に注意ください。



◆予想降雪量［12日(木)夜～13日(金)朝にかけて］

上・中・下越の山沿いで5cmの雪が予想されています。

平地は各地0cmでしょう。



◆その後の予想降雪量［13日(金)朝～夕方にかけて］

同じく山沿いで5cmの予想で、うっすら白くなる程度の積雪のところがありそうです。





そして、13日(金)も空気が冷たくなりそうです。



◆13日(金)の予想最高気温

平地で8℃前後です。山沿いでは、阿賀町で7℃、湯沢町で4℃の予想です。今日と同じくらいかやや高いところもありますが、日中は日差しが控えめです。



この気温の数字よりも空気が冷たく感じられそうなため、13日(金)もしっかりと防寒をしてお出かけください。