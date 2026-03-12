胎内市のダム施設に設置されている避雷針と避雷導線が盗まれる被害がありました。警察は、窃盗事件として捜査しています。



被害があったのは、胎内市の並槻警報局です。警報局は、ダムの放流で川の水位が上昇するとスピーカーなどで周辺住民に危険を知らせる設備です。この設備を落雷から守るため、避雷針や電流を地面に逃がすための導線が設置されていましたが何者かに盗まれました。



11日に県の職員が気づき、12日に警察へ被害届を提出しました。



■柿木哲哉記者

「現場は、国道から2kmほど離れた場所にあります。近くには田畑や住宅街が広がっていますが、日中あまり人通りはありません。」



県は、復旧に約80万円を要するとしています。県内では2025年8月から同様の被害が相次いでいます。