大谷翔平のファッションが話題

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で野球日本代表「侍ジャパン」は、1次ラウンド・プールCを全勝し、1位突破を決めた。チャーター機で準々決勝が行われる米マイアミに到着したが、機内では大谷翔平（ドジャース）の独特なスタイルが話題になった。

意外な場所につけていた。

10日のチェコ戦から約5時間半後にチャーター機に乗り込んだ侍ジャパンの選手たち。大谷は白いパーカー姿で、帽子を前後ろに被り、ヘッドホンをつけていた。

侍ジャパン公式SNSは「決戦の地・マイアミへ向かう機内の様子」と記し、実際の写真を公開した。そこでファンから注目を浴びたのは大谷のつけていたヘッドホンの位置。音楽を聴いていない状態のようだが、首にかけるのではなく、こめかみにつけていた。

独特な“大谷スタイル”にX上では「ヘッドフォンこめかみにしてる人初めて見た。これは大谷氏にとっては普通なのか？」「大谷さんのヘッドホンの位置ちいかわやんけ」「スーパースターのヘッドホンの扱い方が一般人と違うな」など、驚きの声が寄せられた。

ヘッドホンといえば、今大会は大谷は、公式アンバサダーを務めるオーディオブランド「Beats by Dre」のヘッドホンをナインにプレゼントしたと見られ、北山亘基（日本ハム）、坂本誠志郎（阪神）らがお礼していたことも話題になっていた。

日本の準々決勝は14日（日本時間15日）にローンデポ・パークで行われ、ベネズエラと対戦する。



（THE ANSWER編集部）