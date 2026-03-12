ボートレース戸田の「スカパー！・JLC杯戸田ルーキーシリーズ第5戦」は12日、第12Rで優勝戦が行われ、竹間隆晟（25＝大阪）が5コースから捲り差して1着。2023年10月3日の地元・住之江以来通算2回目、今年＆当地では初の優勝を飾った。大激戦の2〜4着争いは5番手から追い上げた砂長知輝が若林義人を2周2マークで内から抜いて2着。若林が砂長にはじかれた隙を突いて安河内鈴之介が追いつき、3周2マークで若林を振り切って3着に入った。

2年5カ月ぶりの美酒。暗闇を切り裂くように竹間は1マーク、わずかな隙間に舟をねじ込んだ。枠なり3対3のスタート展示とは一変。本番は2号艇の青木連がピット離れで飛び出し、インを奪取。213・456の進入になり、トップスタートを決めた若林が4カドから強攻。これに砂長が抵抗し、その砂長をガードしにいった青木の懐が空いた。

ここしかないという、一筋のVロード。「1マークはほとんど見ずに全速でハンドルを切りました。空くだろうと思ったところに体が動いてくれた。（レースで）迫力がないのが自分の駄目なところだと思っている。思い切って握っていきたい」。有言実行のダイナミックな走りを披露した。

2月4〜9日のG1近畿地区選手権（住之江）はイン逃げの1勝のみ。舟券に絡んだのもその1走のみと、悔しい思いをした。「同期が記念で優出している。そこに追いつくように、自分の課題を磨きたい」。久々Vで弾みをつけ、桐生ルーキーシリーズ第6戦（16〜21日）と平和島ルーキーシリーズ第7戦（25〜30日）を経て4月3日開幕のG1住之江70周年記念へ。「まずは予選突破を目指したい」とリベンジを期す。

◇竹間 隆晟（たけま・りゅうせい）2000年（平12）11月29日生まれ、大阪府出身の25歳。大阪支部所属。129期。21年11月10日に住之江でデビュー。同期には青木蓮、刑部亜里紗、西岡顕心らがいる。1メートル72。血液型A。