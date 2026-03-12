チェコ戦で3ランを放った周東 顔にかけていたのは…

野球日本代表「侍ジャパン」は11日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝以降が開催される米フロリダ州マイアミに到着した。空港到着後のあまり見られない姿にファンも注目。中でも周東佑京外野手（ソフトバンク）の“新仕様”が「イケメン過ぎる」「かっこよすぎます」と話題を呼んでいる。

侍ジャパンは10日のチェコ戦を終え、東京ドームから羽田空港に向かい、チャーター機で移動した。約13時間に及ぶロングフライトを終え、選手がマイアミに姿をみせたのは午前3時46分頃だった。豪華な機内で和気あいあいと過ごしたナインだが、さすがに疲労の色も見え隠れしていた。

多くの選手がミズノのお揃いのパーカーを着用して機内を降りると、周東にファンの視線が集中した。球界屈指のイケメンとして知られる韋駄天は、チェコ戦では3ランを放つなど勝利に貢献。そしてフライトを終えた周東は珍しく眼鏡をつけており、牧原大成内野手（ソフトバンク）らと談笑していた。

周東の眼鏡姿にファンも興奮。「かっこいいにも程がある」「佑京さんのイケメンが過ぎるわ笑」「メガネ姿も爆イケ」「メガネ姿も最高」「メガネ姿かっこよき」「今まで知らんかった！」「何?? 沼らせようとしてます???」「周東、眼鏡もイケメンすぎんか」などと反響が寄せられた。

プールC1位通過の侍ジャパンは14日（日本時間15日）、マイアミのローンデポ・パークでプールD2位のベネズエラと準々決勝を戦う。（Full-Count編集部）