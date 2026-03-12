ドラァグクイーンのサマンサ・アナンサとネオ昭和アーティストの阪田マリンが木曜日にパーソナリティーを務める番組『Clip』（ラジオ関西、月−木午後1時〜）で、ひなまつりシーズンにあわせて、昭和の“ひなまつり”や“人形遊び”について取り上げました。

ひな人形

ひなまつりの起源はなんと、いまから1000年ほど前の平安時代の中期にまでさかのぼります。



無病息災を願うお祓（はら）いの行事『上巳（じょうし）の節句』と、貴族の少女たちによる紙や粘土で作った人形での『ひいな遊び』が結びついたものがはじまりだったそうです。その後、江戸時代に“華やかな女性のお祭り”として広まったようです。





近年、ひな人形を飾る家庭はどれくらいあるのでしょうか？

マリンの実家では祖母が季節の行事を大切にしていて、いまでも毎年、大きなおひなさまを飾っているのだそう。「ただ、準備や片付けが大変なので、小さなものでいいかな」と話すなか、「お内裏様」を「お婿様」「お代官様」と間違えるシーンもみられました。



サマンサはひな壇に登り、ひっくり返して怒られたこともあるそうで、マリンも同じような記憶があるようでした。

サマンサ・アナンサと阪田マリン

マリンは、「実家のおひなさまは、毎年髪の毛がのびている」と告白。ただこれはホラーというわけではなく、「湿気や保管状況で伸びていることを確認した」とのことです。

これに被せるように、サマンサは「親戚のおひなさまは、猫のいたずらのせいでキレイに結われていた髪がソバージュになっていた」とエピソードを披露。「その後、人形屋で結い直してもらった」と続けました。

ひな人形は飾って楽しむものですが、人形といえば、実際にだっこなどをして遊ぶことが多いですよね。江戸時代から昭和にかけて親しまれたリアルな人形のひとつに、「市松（いちまつ）人形」があります。着せ替え人形として女の子のおもちゃとして親しまれたほか、裁縫の練習用にも使われていたそうです。

市松人形

諸説あるようですが、江戸時代、“市松文様”で知られる人気俳優･佐野川市松と顔立ちが似ていたことから、「市松人形」と呼ばれたのだとか。

マリンには、人形にまつわる“ちょっぴりこわいエピソード”があるのだとか。なんでも、祖母の部屋には多数の市松人形が飾られており、そのなかに1体だけこわいと思っていた人形があったそうで、祖母の部屋で寝ているとその人形が夢の中で足に抱き着いたとのこと。

それ以来、「祖母の部屋で寝ると悪夢を見た」といいます。これについて祖母に話し、人形を撤去したことで悪夢を見ることはなくなったそうです。マリンは、「いまでも不思議な体験」と振り返りました。

イメージ

大正時代になると、キューピーや西洋風俗をまねたセルロイド製の人形が人気に。手足や首が動くだけでなく、体を水平にするとまぶたを閉じるという、リアルな仕掛けも登場しました。

昭和には、セルロイド人形やソフトビニールのミルク飲み人形、歩行人形、ファッションドールなど、素材もさまざまな人形が登場しました。手軽に遊べる着せ替え人形も人気を博しており、駄菓子屋で紙製のものが売られていたほか、雑誌の付録にもなっていました。ちなみに、「文化人形」と呼ばれた布製の抱き人形も昭和40年ごろまで人気だったそうです。

昭和30年代になると、「バービー」「タミー」などのファッショナブルな人形がアメリカから上陸。その後、日本製の「タミーちゃん」や「スカーレットちゃん」が登場しました。

1967（昭和42）年には、「ダッコちゃん」でヒットを出していたビニール玩具メーカーから「リカちゃん」が発売。多彩な着せ替えドレスや家族人形、リカちゃんハウスや小物もあり、女の子たちを夢中にさせました。



リカちゃんの人気は令和のいまも健在で、髪の毛を濡らすと色が変わるなどの進化をしていたり、さまざまな企業とコラボしたりしています。

「カンナちゃん」「キャンディキャンディ人形」「ピンクレディ人形」などがヒットした時期もありました。その後、「バービー」を引き継ぐような形で「ジェニー」が登場。こちらは、リカちゃんより少し上の年齢層をターゲットにした人形で、衣装もトップスとボトムスに分かれたものが多かったそうです。

人形遊びは男女ともに人気の遊びで、ウルトラマンのビニール人形や、ロボットものの「超合金」は憧れの的でした。



※ラジオ関西「Clip木曜日」より