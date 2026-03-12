◆第６２回金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル、１着馬に大阪杯の優先出走権）

ディマイザキッド（牡５歳、美浦・清水英克厩舎、父ディーマジェスティ）と共に金鯱賞に臨む柴田善臣騎手（５９）＝美浦・フリー＝は、デビュー４２年目にして初となる同レースへの騎乗。それだけでも力の入るところだが、今回はさらに特別な一戦だ。「亡くなったオーナーのためにも頑張りたい」。同馬のオーナー、嶋田賢（まさる）氏が１０日、肺炎のため８９歳で死去。１２年のヴィクトリアＭを制したホエールキャプチャ、１６年の皐月賞馬ディーマジェスティなど有力馬を多く所有した同氏への手向けに、５歳馬へ初の重賞タイトルをもたらそうと気合を入れている。

１１日の美浦・Ｗコースでの追い切りで手綱を執り、５ハロン７０秒３―１２秒１をマークして追走併入。「前に乗ったとき（２４年１１月）に比べたらしっかりしていた。馬場が悪くてもバランスが取れていて、トモ（後肢）の感じも良くなっている。Ｇ１並みのメンバー相手にいい勝負をすれば、今後が楽しみになるね」と想像以上の成長ぶりに声を弾ませた。

８日には１学年下の横山典弘騎手（５８）が史上２人目となるＪＲＡ通算３０００勝を達成。同世代の活躍に刺激を受けたのかと思いきや「もうそういう年齢じゃないから」と今年で還暦を迎える大ベテランは“らしい”受け答えであくまで自然体を強調した。だが、そのひょうひょうとした表情の裏には確かな闘志の炎がたぎっている。（角田 晨）