高知市の一角に笑い声の絶えない、あるお店があります。そこは難病を患った夫と認知症の妻が営む小さなバー。2人の歩みを取材しました。



高知市追手筋。人々が行き交う夜の街の一角にある夫婦が営む小さなバーがあります。「Casual Bar M’s」。

店を切り盛りする、マスターの福島新二さんと、妻の美恵さん。



開業から3年足らずと短いながら、 店はいつも多くの常連客で賑わっています。





■「Casual Bar M’s」福島さんご夫婦「多分うちら今が一番仲良いと思うよ。この人生の中で記憶にございません」コミカルな会話を繰り広げる2人ですが、実は新二さんは難病を患い、美恵さんは、認知症の診断を受けています。もともと新二さんの出身地・島根県・松江市でバーを営んでいた2人。■「Casual Bar M’s」マスター 福島新二さん「(妻の美恵さんが)私にその(バーをやる)話を持ってきた。あんた絶対似合うと思うからやりって」地元の若者たちに愛される店でした。そんな2人の人生が大きく変わったのは8年前、美恵さんが、乳がんでステージ4という診断を受けたのです。■新二さん「頭が真っ白になるというのはこれなんだなと思って」新二さんはすぐに当時勤めていた仕事を辞め、美恵さんのために全国の病院を回り神奈川県で治療を進めることになりました。■新二さん「神奈川に移ったのが気分的に良かったのか、毎日ずっと笑顔でいることができたんで、そこからは乳がんのことを忘れるくらい体調も良くなってくれて。余命宣告もあっとう間に過ぎた」美恵さんの体調が良くなってきたことから、4年前に美恵さんの故郷・高知へ帰ることにした2人。しかしその頃から、認知症の兆候はあらわれていました。数ヶ月が経った頃、今度は新二さんを突然の体調不良が襲いました。■新二さん「すぐにドクターヘリで大阪へ運ばれて。そのときはかなりやばいなというのと」新二さんの体を蝕んでいたのは、指定難病の肺静脈閉塞症。有病率は100万人に0.1から0.2人ともいわれる稀な病気で、治療法も確立されていません。約半年間、大阪で入院生活を送ることになった新二さん。その間に、美恵さんの認知症も進行しました。■新二さん「離れていることも理解しづらくなっていたし、不安もあったと思うから美恵さんも。そこで一気に認知症が進んだ感じがあった。そこへ今度は俺が病気になったことに対しては最後まで美恵さんを見てあげるのは難しいとなったときに恐怖はあった」そんな中、ふと目に入ったのが島根でバーをやっていた頃の写真でした。■新二さん「何気なく昔の写真を見ていた時、お店をやっていた時の美恵さんの笑顔がすごくいっぱい映っていた。この笑顔を取り戻すには、やっぱりやろうともういっぺん思って」そうして生まれたのが、おまちのバー、エムズ。新二さんがカウンターに立ち、体調の良いときは美恵さんも店に出て、お客さんと話すというスタイルで2人にしかできない店の形を作ってきました。しかし、取材を始めてまもなく新二さんの体調が悪化。急遽、病院へかかることになりました。主治医からは、後日の入院を伝えられました。■新二さん「結構進んでしまっているみたいで。いくらちょっと自分が死ぬということをある程度分かっているつもりでも、実際にそれをちょっと数字で聞いてしまうと全然大丈夫だと思っていても意外としんどいもんだね。残り少ないならちょっとでも頑張って楽しく生きたいね、美恵さんのためにもね」入院にあわせて美恵さんも一時的に、介護施設へ入ることになりました。この日、病院を退院した新二さんが施設にいる美恵さんのもとを訪れました。約20分間の面会中、新二さんはずっと美恵さんの手をにぎっていました。■新二さん「こっぱずかしいけど、美恵さんがああいうふうに認知症になってからの方が大好きかもしれない。それまではいるのが当たり前だと思ってそんなことも考えずにいた自分がいるけど、認知症になったり、自分が病気になったりということでお互いの大切さがすごく実感できているので、今が一番大好き。恥ずかしい」美恵さんがいない間も、新二さんはひとりカウンターに立ちます。■新二さん「Mが美恵さんのMで、（小文字の）sが私、新二のエス。字の通りパワーバランスがあそこに現れていて。MがでっかくてSがちっちゃい。彼女がいなくてもとりあえずうちはエムズなんで、常に一緒」この日、美恵さんのいる施設に新二さんの姿がありました。2人が高知に来てから介護施設などで行ってきた「出張Bar」を行うためです。美恵さんも、この日は新二さんの手によって可愛らしくおめかし。いつの間にか、化粧もネイルもお手の物になっていました。久しぶりに2人がカウンターにそろいました。バーは大盛況です。■利用者さん「いただきます。これはおいしい」「昔を思い出す」■新二さん「うちらの2人のテーマが笑顔。乳がんを治せたのも、横浜でずっと笑顔でいれた、今後もその笑顔がずっと続くように少しでも長く笑顔でいられるようにしていきたい」3月。施設から美恵さんが帰ってくる日。1か月ぶりの帰宅を今か今かと待ちわびます。Q.どういうふうに生きていきたい？「こんな感じで笑い合えればいいかな。これから先、この人生がそんなに長くない。だからそりゃ笑わにゃ損、笑ってたらいいもんね」2人でいられる毎日が必然でないことを知っているからこそ、新二さんと美恵さんは1日1日を大切に積み重ねながら生きていきます。これからも、2人らしい、笑顔で―。