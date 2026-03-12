Ｋｉｓ―Ｍｙ―Ｆｔ２の宮田俊哉が１２日、都内でディズニー＆ピクサーのアニメ映画「私がビーバーになる時」（１３日公開）の公開直前イベントに登壇した。

思い出の森を守るため、大学生のメイベル（声・芳根京子）が動物の世界へ飛ぶ物語。宮田は、のんびり屋な性格の癒やし系ビーバー・ローフの日本版声優を務める。

宮田は、声を担当したキャラにちなみ「癒やし系アイドルの宮田俊哉です！」とあいさつ。「（声優を務めた）ローフは顔がかわいすぎて、いつも目をつむちゃったりしているだけで癒やされる」と愛着を告白した。

先日、米サンフランシスコのピクサースタジオを訪れたといい「スタジオに歴代作品で声優を務めた人たちがサインを刻めるところがあり、（年公開のピクサー作品）『マイ・エレメント』の（声優を務めたメンバーの）玉森（裕太）のサインのぴったりそばに書いちゃいました。玉森に見せたら、『こんなに近くに書いたの！？』と笑っていました」と明かした。

本作のおすすめポイントを「動物たちの表情がめちゃくちゃ笑える」と魅力を語り、「動物たちが本当にかわいくて、笑えて泣ける。色んな感情になることができ、素晴らしい作品」とアピールしていた。