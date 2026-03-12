タイBL『My Stubborn』 スペシャル・エピソード全2話が配信 日本出張きっかけに…シリーズから約1年後の2人描く
タイ発の人気BLドラマ 『My Stubborn』（マイ・スタボーン）のその後を描いた全2話のスペシャル・エピソードが、25日正午12時より U-NEXTにて独占先行レンタル配信される。発表にあわせてきょう12日、第1話のプレビュー動画が公式キングレコードアジアBLYouTubeチャンネルで公開され、公式サイトにスペシャル・エピソードの情報が追加された。
【場面カット】1年後もラブラブ！ベッドになだれ込むオートとボート
物語の主役は、素直で明るい大学生ジウィン（オート＝パサコーン・サンラッタナ）と口が悪くぶっきらぼうな年下嫌いの先輩ソーン（ボート＝ヨンユット・タムトー）。 昔から知り合いだった2人は、ジウィンがインターンを始めたオフィスで再会する。
過去の出来事のせいで苦手に思っていたソーンに、ジウィンが教えてほしいと頼んだのは、ビジネススキルでもマナーでもなく、なんと「超絶テクニックのキス」。マスターするまでは誰にも秘密の“レッスン”が重ねられていく。
スペシャル・エピソードは、シリーズの約1年後を描いた物語。RTデザインの正社員として忙しく働いているジウィンは、先輩社員のソーンと結ばれ、仲良く同棲生活を続けている。そんなある日、ソーンが1週間の日本出張に行くことになり、荷造りを手伝うジウィンだったが、ソーンはそんなジウィンを「スーツケースに入れて日本へ連れて行きたい！」と言い出すほど恋しがるのだった…。
お互いが誰よりも大切で、だからこそ生まれてしまう不安や迷い。ジウィンとソーンは、それらをどう乗り越えていくのか。恋人となった2人の関係がさらに深まり、心も成長していく姿が紡がれる。
