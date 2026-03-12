HYBE JAPAN、韓国・Kep1er事務所と提携 日本ファンミーティング開催へ
HYBE JAPANが12日、韓国の芸能事務所「KLAP」と提携し、同事務所に所属するガールズグループ・Kep1er（ケプラー）の日本ファンミーティングKep1er JAPAN FANMEETING『Kep1arcade』を共同主催することを発表した。
【写真】活動を終了するヨンウン（SEO YOUNGEUN）
HYBE JAPANは、HYBE MUSIC GROUPアーティストのみならず、他レーベルのアーティストに対しても、アーティストの成長と発展をサポートするために、音楽事業、マーケティング、公演、コンテンツ制作、商品企画・制作・販売など、日本市場における最適なソリューションを提供し、多様な協業を展開している。
今回は、5月に開催されるKep1erの日本ファンミーティングにおいて、HYBE JAPANのエクスペリエンス事業部がファンに向けた多彩なコンテンツ展開をサポートしていく。
また、同発表に合わせ、きょう12日午後7時よりKep1er日本オフィシャルファンクラブ「Kep1ian Japan」にて同公演のチケット会員先行受付を開始した。
Kep1erは、2023年に日本初となるファンミーティング『Kep1er JAPAN FAN MEETING “Fairy Fantasia”』を東京ガーデンシアターで開催し、2日間3公演で計約2万人を動員。2回目となる今回の日本ファンミーティング『Kep1arcade』では、さらに規模を拡大し、大阪・東京・愛知の3都市4会場にて計6公演を開催する。
【Kep1er JAPAN FANMEETING 「Kep1arcade」会場・日程】
2026年5月15日（金）フェニーチェ堺【大阪】
2026年5月16日（土）フェニーチェ堺【大阪】
2026年5月17日（日）LINE CUBE SHIBUYA【東京】
2026年5月19日（火）立川ステージガーデン【東京】
2026年5月20日（水）立川ステージガーデン【東京】
2026年5月22日（金）岡谷鋼機名古屋公会堂【愛知】
