「神戸新聞杯 白鷺賞」（１２日、姫路競馬）

３番人気のヘラルドバローズが２番手追走から３角先頭で押し切って重賞初制覇を達成。２着には２番人気のラッキードリームが続いて、新子雅司厩舎の２頭がワンツーフィニッシュを決めた。３着には１０番人気のサンライズホープが入った。

ヘラルドバローズが転入４戦目で重賞初勝利を挙げた。「きょうは負けられなかった。あのレースにも行きたかったが」と新子雅師。３走前の転入初戦では、１１日に船橋のダイオライト記念・Ｊｐｎ２を勝ったオディロンに５馬身差をつけて逃げ切っている。

テンから飛ばしたセイルオンセイラーを２番手で追走。初騎乗の小谷哲は「勢いを殺さないように促しながらレースをつくれた。馬の能力に勝たせてもらった」と振り返る。２周目向正面から仕掛けて、最終３角で先頭に立った勢いで押し切った。１月の兵庫クイーンセレクションに続く自身の重賞２勝目は、自厩舎の所属馬での初勝利になった。

ＪＲＡ４勝のヘラルドバローズは、南関東を経て昨秋に兵庫へ移籍。「関節の弱さが気になるので、休養を挟んで立て直したい。その後は摂津盃（８月１４日・園田）か、状態が上がっていればダートグレードを目指す」と新子雅師。２０２６年の年度代表馬の座をオディロンと争うレースが始まった。