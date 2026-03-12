定期券の駆け込み購入も…14日からJR東日本が40年ぶりの値上げ　通勤定期は平均で12％値上がり　京王との“逆転現象”も

14日の土曜日からJR東日本が全エリアを対象に運賃を改定。

消費税増税時などを除くと民営化後初、40年ぶりの値上げとなる。

普通運賃だけでなく、定期券も上がるため、駆け込みで定期購入する人の姿もあった。

定期券の駆け込み需要対策で「みどりの窓口」の営業時間延長

実際にどれくらい上がるのか？普通運賃の値上げ率は、平均7.8％。

首都圏を中心とした初乗り運賃は、切符の場合だとこれまで150円だったのが160円に。

特に山手線は値上げ幅が大きく、東京−新宿間は210円から260円になり、50円値上げされる。

利用者：

近年、物価高だし電車まで値上がりは経済的にきつい。

普通運賃だけでなく、定期券も上がり、通勤定期は平均で12％値上がり。

1カ月の通勤定期は東京―新宿間で1550円上がり7840円に。

東京−八王子間だと2万4880円になり、1990円値上げされる。

そうした中、新宿駅では…。

記者リポート：

あちらの方、定期券を購入しているようです。

定期券購入者：

バイトに行く通勤の定期、値上げする前に買っておこうかなと思って買いました。

定期券購入者：

今、3カ月分を買いました。普段は1カ月分だけど。新宿から（武蔵）小金井駅ですね。

新宿―武蔵小金井間の3カ月定期を購入した男性。

2万7440円の定期代が、14日以降に買うと2万9860円に上がるため、早めの購入に踏み切ったという。

定期券購入者：

（2000円は）大きいですよね。少しでも金額が安くなれば、その分いろいろ食費とか回せる。

定期券の駆け込み購入する人が増えると予想される中、JR東日本では13日まで「みどりの窓口」の営業時間を延長するなどの対応をとっている。

京王との逆転現象も

一方、今回の値上げにともない、気になる“逆転現象”が起こる。

ホームページで安さをアピールするのは京王電鉄。

実は、京王線で八王子―新宿間の1カ月の定期を購入した場合、これまではJRの方が340円安く購入できていたが、14日以降は逆転。

京王線の方が、3410円割安になる。

利用者：

本格的に京王線しか使わなくなっちゃうかも。

JR東日本の定期券はいつ買い替えるのがお得なのか？

鉄道ジャーナリストの梅原さんに聞いた。

鉄道ジャーナリスト・梅原淳さん：：

（JR東日本の）通勤定期券は2週間前から買えますから、値上げ前日の3月13日なら、3月27日から有効の定期券を購入できる。たとえば4月1日が入社日だとすると、（値上げ前に）買う方がお得かなとは思うけど、ケースで異なるから計算していただくしかない。

JR東日本は値上げの背景について利用者の減少や物価高騰などがあり値上げに伴う増収は、ホームドア整備といった安全対策や設備投資などに充てられる予定です。

（「イット！」3月12日放送より）